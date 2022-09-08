快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄券花費超過10億 審計處檢討「未確實掌握經費」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
審計處長張倍榮今天赴議會說明110年度總預算審核結果。記者徐白櫻／攝影
審計處長張倍榮今天赴議會說明110年度總預算審核結果。記者徐白櫻／攝影

高市議會今天開始市政總質詢，下午宣讀明年度總預算等議案交付審查。審計處針對高雄券及高煉廠土壤整治都有意見，點出高雄券橫向溝通不足，未確實掌握所需經費，涉及洗錢的店家送檢調單位介入偵辦。

市長陳其邁報告指出，明年度總預算1652億，歲出1608億、歲入1550億，歲出比今年增加94.1億，歲出與歲入都創歷年新高，舉借預算持續創新低；另因應橋頭科學園區、捷運、青年租金補貼及基礎建設等項目預算都有增加。

審計官兼處長張倍榮至議會說明110年度總預算審核報告。他提出，高雄券連結中央五倍券提振經濟，吸引民眾到高雄消費，截至去年底共花10億2247萬餘元，委託高雄銀行發放及兌付，權責分工及橫向溝通不足，未確實掌握發放作業所需經費，另印製採購案未周妥規畫，導致已製印的票券停發留存，應檢討改善。

因應台積電設廠的中油高煉廠整汙部分，審計處指出，市府責成工務局加速推動土壤及地下水汙染改善，有關汙染土處理、噪音及空汙防制等部分都有缺失。

國民黨議員邱于軒質問，高雄券預算採用「移緩濟急」項目籌措，從5億膨脹至11億，議會追問都等不到資料，還讓高雄券變洗錢券，這部分如何處理。張倍榮說，有派人抽查高雄券，店家涉及洗錢部分，市府政風處已送檢調偵辦，目前偵查中。

民進黨議員邱俊憲表示，尊重每一人的發言權益，不過今天並非針對單一個案討論，洗錢何等嚴重，有證據就去檢舉，市府提案應該快點進入小組好好討論。兩位議員發言後，主席曾麗燕敲槌裁示市府議案送交各委員會審議。

審計官兼處長張倍榮至高市議會說明110年度總預算審核報告。記者徐白櫻／攝影
審計官兼處長張倍榮至高市議會說明110年度總預算審核報告。記者徐白櫻／攝影

高雄券 洗錢 議員

延伸閱讀

陳麗娜還是選了 同選區綠女將黃雍琇：鬧劇傷民主

國民黨新人喊退登記費 高市黨部：考慮退回

陳麗娜參選兩樣情 柯志恩：國民黨應給新人機會

受侯友宜勸進才選高雄？柯志恩：有鼓勵、稍微提起

相關新聞

興富發砸12億獵地 高雄寶雅三多店土地入袋

據內政部最新實價揭露，高雄前鎮區三多三路上一棟建坪790.95坪、由「寶雅」及兩間餐廳合租的店面，今年5月以高達12億元...

高雄券花費超過10億 審計處檢討「未確實掌握經費」

高市議會今天開始市政總質詢，下午宣讀明年度總預算等議案交付審查。審計處針對高雄券及高煉廠土壤整治都有意見，點出高雄券橫向...

種出「比臉大」紅龍果 屏東女青農紅龍果評鑑拿下果王、冠軍

屏東縣紅龍果種植面積、產量逐年成長，是全國第三大產區，屏東縣府舉辦紅龍果評鑑，今公布評鑑結果，萬丹鄉女青農蔡錦菊拿下冠軍...

兩岸局勢緊張 高市議員郭建盟要求備妥「救難三寶」

高雄市議會今天起進行市政總質詢，議員郭建盟指出，兩岸局勢緊張，高雄不只要盤點防空避難空間，還須備妥「救難三寶」沖泡米、糧...

高市自強一路損鄰案 7危樓提早於今天拆完

高雄市自強一路新建工地損鄰案，鄰近7戶傾斜透天厝判定危樓強制開拆，原定花三周時間拆除，但提早於今天拆除完畢，副市長林欽榮...

挑戰快打旋風！陳其邁：看好發展 打造高雄成電競之都

為強化空戰能量，拚連任的高雄市長陳其邁團隊推出官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片，最新一集推出電競特輯，影片中陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。