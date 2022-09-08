高雄券花費超過10億 審計處檢討「未確實掌握經費」

高市議會今天開始市政總質詢，下午宣讀明年度總預算等議案交付審查。審計處針對高雄券及高煉廠土壤整治都有意見，點出高雄券橫向溝通不足，未確實掌握所需經費，涉及洗錢的店家送檢調單位介入偵辦。

市長陳其邁報告指出，明年度總預算1652億，歲出1608億、歲入1550億，歲出比今年增加94.1億，歲出與歲入都創歷年新高，舉借預算持續創新低；另因應橋頭科學園區、捷運、青年租金補貼及基礎建設等項目預算都有增加。

審計官兼處長張倍榮至議會說明110年度總預算審核報告。他提出，高雄券連結中央五倍券提振經濟，吸引民眾到高雄消費，截至去年底共花10億2247萬餘元，委託高雄銀行發放及兌付，權責分工及橫向溝通不足，未確實掌握發放作業所需經費，另印製採購案未周妥規畫，導致已製印的票券停發留存，應檢討改善。

因應台積電設廠的中油高煉廠整汙部分，審計處指出，市府責成工務局加速推動土壤及地下水汙染改善，有關汙染土處理、噪音及空汙防制等部分都有缺失。

國民黨議員邱于軒質問，高雄券預算採用「移緩濟急」項目籌措，從5億膨脹至11億，議會追問都等不到資料，還讓高雄券變洗錢券，這部分如何處理。張倍榮說，有派人抽查高雄券，店家涉及洗錢部分，市府政風處已送檢調偵辦，目前偵查中。