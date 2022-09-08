快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

戀戀海味澎湖美食小旅行 古早味市集打頭陣

中央社／ 澎湖縣8日電

時序進入秋冬，澎湖縣政府推出「戀戀海味澎湖美食小旅行」活動，遊客可慢活深度聚落探訪，同時品嘗到社區道地的隱藏版美食。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞表示，2022戀戀海味澎湖美食小旅行，9日由「澎湖古早味市集」打頭陣先暖身，今年以「好食鄉聚、好味澎湖」，規劃有「龍門閉鎖陣地夕陽餐桌小旅行」、「南寮冬至雞母狗農村常民宴小旅行」與「菓然成功-菓葉+成功山海戀聚落美味小旅行」等3條最有份量的旅行美學路線。

縣府旅遊處表示，戀戀海味澎湖美食小旅行的3條路線，遊客可深度探訪社區聚落的廟宇小法、魚灶花生、捏雞母狗、菜宅犁田放牛、百年櫓魚栽、潮間帶網魚等，同時可品嘗到海堤夕陽餐桌、古厝農村宴、鄉村窯烤風味與菓葉小食等道地的特色料理。

旅遊處表示，戀戀海味澎湖美食小旅行活動，24日起至11月27日，共計有24場次，每場次限定20個名額，即起開放報名。

澎湖縣 潮間帶

延伸閱讀

南部5縣市大雨特報 注意短延時強降雨雷擊

梅花颱風上午8時生成 中秋連假尾聲北部、東半部水氣略增

澎湖國際燈光藝術節10月7日登場 打造海島藝術慶典

喜來登辰園海鮮季 新廚康智翔：澎湖活魚與花蟹最驚艷

相關新聞

興富發砸12億獵地 高雄寶雅三多店土地入袋

據內政部最新實價揭露，高雄前鎮區三多三路上一棟建坪790.95坪、由「寶雅」及兩間餐廳合租的店面，今年5月以高達12億元...

高雄券花費超過10億 審計處檢討「未確實掌握經費」

高市議會今天開始市政總質詢，下午宣讀明年度總預算等議案交付審查。審計處針對高雄券及高煉廠土壤整治都有意見，點出高雄券橫向...

種出「比臉大」紅龍果 屏東女青農紅龍果評鑑拿下果王、冠軍

屏東縣紅龍果種植面積、產量逐年成長，是全國第三大產區，屏東縣府舉辦紅龍果評鑑，今公布評鑑結果，萬丹鄉女青農蔡錦菊拿下冠軍...

兩岸局勢緊張 高市議員郭建盟要求備妥「救難三寶」

高雄市議會今天起進行市政總質詢，議員郭建盟指出，兩岸局勢緊張，高雄不只要盤點防空避難空間，還須備妥「救難三寶」沖泡米、糧...

高市自強一路損鄰案 7危樓提早於今天拆完

高雄市自強一路新建工地損鄰案，鄰近7戶傾斜透天厝判定危樓強制開拆，原定花三周時間拆除，但提早於今天拆除完畢，副市長林欽榮...

挑戰快打旋風！陳其邁：看好發展 打造高雄成電競之都

為強化空戰能量，拚連任的高雄市長陳其邁團隊推出官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片，最新一集推出電競特輯，影片中陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。