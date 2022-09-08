戀戀海味澎湖美食小旅行 古早味市集打頭陣

時序進入秋冬，澎湖縣政府推出「戀戀海味澎湖美食小旅行」活動，遊客可慢活深度聚落探訪，同時品嘗到社區道地的隱藏版美食。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞表示，2022戀戀海味澎湖美食小旅行，9日由「澎湖古早味市集」打頭陣先暖身，今年以「好食鄉聚、好味澎湖」，規劃有「龍門閉鎖陣地夕陽餐桌小旅行」、「南寮冬至雞母狗農村常民宴小旅行」與「菓然成功-菓葉+成功山海戀聚落美味小旅行」等3條最有份量的旅行美學路線。

縣府旅遊處表示，戀戀海味澎湖美食小旅行的3條路線，遊客可深度探訪社區聚落的廟宇小法、魚灶花生、捏雞母狗、菜宅犁田放牛、百年櫓魚栽、潮間帶網魚等，同時可品嘗到海堤夕陽餐桌、古厝農村宴、鄉村窯烤風味與菓葉小食等道地的特色料理。

旅遊處表示，戀戀海味澎湖美食小旅行活動，24日起至11月27日，共計有24場次，每場次限定20個名額，即起開放報名。