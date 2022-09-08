種出「比臉大」紅龍果 屏東女青農紅龍果評鑑拿下果王、冠軍

屏東縣紅龍果種植面積、產量逐年成長，是全國第三大產區，屏東縣府舉辦紅龍果評鑑，今公布評鑑結果，萬丹鄉女青農蔡錦菊拿下冠軍、果王。果王重量達1060公克，超越去年果王。

去年果王，冠軍是她的丈夫洪兆濡拿下，夫妻倆連兩年分別獲冠軍，她強調，與丈夫果園是各自獨立，彼此互相討論切磋，果園管理採智慧化模式。

農業處指出，今年紅龍果評鑑，報名品質評鑑26組，果王評鑑17組，今揭曉屏東紅龍果品質冠軍及重量果王，兩者冠軍均是由萬丹鄉農會蔡錦菊拿下，果王重量達1060克。

48歲蔡錦菊是超級斜槓，從農前是護理師、結婚後成為兒童美語老師，因為擔任護理師認識丈夫洪兆濡。蔡錦菊務農10年，她說，現代農業有別於以往慣行農法，採用農業病蟲害防治管理，用手機就能管理農地，夏天溫度過高，造成紅龍果有損，透過手機設定灑水系統及開啟時間，在家就能隨時監控溫度、溼度，種出品質優良的果品。

蔡錦菊的丈夫洪兆濡是去年冠軍、果王，洪兆濡今年未參賽。蔡錦菊說，她種植的果園約6分地，丈夫是5到6分地，夫妻若共同管理果園會太多爭執，獨立種植，互相幫忙。丈夫去年果王種出1036公克，今年她種出果王1060公克。

蔡錦菊說，建置智慧噴灌方式，設定程式，溫度感控，時間到自動噴灌，或溫度35度以上，中午最熱11點到12點，濕度低於70，會自動噴灌，省時又省力，不然有時會忘記噴灌。

縣府指出，屏東縣紅龍果種植面積約440多公頃，產量約1萬295公噸是為全國第三大產區。紅龍果評鑑，除紅龍果研究專家，還有設計系學者與設計及包裝的角度專業評分。

評鑑分為「品質評鑑」及「果王評鑑」，前者「品質品鑑」由5位專業評審根據紅龍果重量、糖度、外觀、風味口感以及包裝設計五個項目評分，依照總分由高至低評選出冠、亞、季軍及五名優勝，後者「果王評鑑」的紅龍果則需評審先評選出外觀符合初評，無裂果且果皮病斑與蟲斑未超過整顆果實1/4者，選出重量最重者當選果王。