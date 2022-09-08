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兩岸局勢緊張 高市議員郭建盟要求備妥「救難三寶」

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員郭建盟說，日本防災意識高，連電梯內都有放廁所、沖泡米、糧食及救難包，台灣應該看齊。記者徐白櫻／翻攝
高市議員郭建盟說，日本防災意識高，連電梯內都有放廁所、沖泡米、糧食及救難包，台灣應該看齊。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議會今天起進行市政總質詢，議員郭建盟指出，兩岸局勢緊張，高雄不只要盤點防空避難空間，還須備妥「救難三寶」沖泡米、糧食及急難包，做好避難準備。市長陳其邁回應，戰備物資不只在戰爭發生時需要，颱風地震等等情況也有需求，會針對不同地區調整及盤點物資準備。

民進黨議員郭建盟表示，兩岸局勢變化大，兩年前他要求警察局製作防空避難APP，盤點出高雄市的防空避難空間，近日兩岸緊張，台灣備糧至少3個月，但能源只能守14天。

郭說，日本天災多、三折肱成良醫，連電梯內都有放簡易廁所、沖泡米、糧食及救難包，即使被困在電梯也可以自救等待救援；台灣受飛彈威脅成常態，也應該比照在大樓地下室、避難空間準備「救難三寶」，對岸何時打過來不知道，我們不能「溫水煮青蛙」，備妥類似沖泡米這類即食物資的概念很重要。

市長陳其邁回應，台灣全民國防，因應新型態戰爭要做好準備，印象中中油廠區曾做過相關演練，有關戰備物資部分會進一步跟內政部討論，農林部門準備也會做一些調整，不是只有戰爭發生才需要，災難如地震、颱風也需要，會依據不同地區調整與盤點物資是否充足。

市長陳其邁表示，會針對不同地區調整及盤點物資準備。記者徐白櫻／翻攝
市長陳其邁表示，會針對不同地區調整及盤點物資準備。記者徐白櫻／翻攝

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