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高市自強一路損鄰案 7危樓提早於今天拆完

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今天再赴自強一路新建大樓工地，要求務必保障受損戶求償權益。記者王昭月／翻攝
高雄市副市長林欽榮今天再赴自強一路新建大樓工地，要求務必保障受損戶求償權益。記者王昭月／翻攝

高雄市自強一路新建工地損鄰案，鄰近7戶傾斜透天厝判定危樓強制開拆，原定花三周時間拆除，但提早於今天拆除完畢，副市長林欽榮要求工務局與法制局組成專案小組，務求受災戶求償權益獲得充份保障。

自強一路新建工地因施工不慎二度造成路面坍塌致鄰近7戶透天厝傾斜被鑑定為危樓，市府公告拆除後，原定以3周時間，至9月22日完成拆除，結果工期提前到今天完成，為兼顧工地安全及民眾通行需求，自強一路昨已先行開通鄰近商家車道。

林欽榮感謝民政單位在事發後協調安置住戶、警察局負責交通維管、工務局日夜值班，隨時監看周邊安全狀況，才順利完成7間危樓拆除作業，今早他再赴工地勘查，要求除工地之外，周邊建物的安全仍須加強維護，建築物監測儀維持24小時監測。

此外，工務局建管處及高雄市土木技師公會等四大專業技師公會，仍需注意拆除安全及清運作業，並要求工地承建商24小時派專業技師作即時數據的監控及判讀，隨時應變。

自強一路南往北向車道昨已先開放單向通行，預訂9月底全線通車，林欽榮指市府已責令工務局與法制局組成專案小組，協助起造、承造及監造人與鄰損戶達成賠償協商，務求受災戶相關權益獲得保障。

高市自強一路7戶危樓，今天提早拆除完畢。記者王昭月／翻攝
高市自強一路7戶危樓，今天提早拆除完畢。記者王昭月／翻攝

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