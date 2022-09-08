為增加土地處分彈性 高市府第3季暫停扺費地標售

高雄市地政局今天罕見宣布今年第3季開發區土地暫緩標售，原因是要更靈活彈性處分扺費地。

依高雄市地政局標售土地期程，原則採「333」制，也就是每年第3、6、9、12月的第3個星期三公開辦理土地標售開、決標作業，此機制行之有年，今年第3季開發區土地標售作業原訂在9月21日舉行，但高市地政局今天突然宣布暫緩。

地政局表示，行政院8月16日修正發布「平均地權條例施行細則」第84條規定，放寬抵費地處分方式，除原有的公開標售外，亦得不待清償重劃負擔總費用即採標租或設定地上權方式辧理，政府可藉此引入策略性產業加速地區性開發。

「新法可增加抵費地使用彈性」，高市地政局強調，高巿府正推動社會住宅政策，巿地重劃抵費地是來源之一，目前地政局正評估個別抵費地條件、重劃區發展需求等，以更靈活彈性處分抵費，因應相關行政作業，第3季開發區土地暫緩標售。

高市地政局去年第2季開發區土地標售作業也曾因疫情升溫至三級警戒，為減少群聚而停止舉辦一次標售作業。