挑戰快打旋風！陳其邁：看好發展 打造高雄成電競之都

為強化空戰能量，拚連任的高雄市長陳其邁團隊推出官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片，最新一集推出電競特輯，影片中陳其邁挑戰快打旋風這款經典街機遊戲，陳其邁說，市府持續發展電競產業，不僅有完善的硬體環境、政策補助，同時也透過產學合作攜手培育人才，厚植產業爆發力，要幫助電競人夢想起飛。

今年高雄市政府擴大舉辦電競博覽會，影片中，陳其邁在台灣格鬥遊戲之神Gamerbee的指導下，快打旋風2比0完勝Youtuber娣奇，也挑戰結合實體自行車與線上賽事的自由車，大力宣傳高雄電競產業。

陳其邁說，隨著科技影視音技術日新月異，電競帶來龐大的就業機會與市場潛力，從主機遊戲到平板、手機，甚至到時下流行的VR、AR技術應用，甚至還有動漫、音樂副文化及周邊產業。

市府團隊看到電競產業發展的前景，陳其邁透露，他當立委任內修法將電競納入體育，同時立法強化租稅減免、預算補助、人才培育以及企業合作規範，為台灣電競產業發展建構更穩固基礎，在行政院服務期間，推動加速5G網路服務佈建，讓電競賽事擁有高網速低延遲的精采遊戲體驗。

「2年拚4年，市府一刻都不能慢！」陳其邁說，市府不只招商引資布局半導體產業鏈，打造5GAIoT示範場域與產業聚落，不僅帶來更多就業機會，同時打造高雄數位智慧科技產業鏈，市府積極與轄內各級學校合作，建立產官學合作模式，包括立志中學、三信家商、樹德家商、樹德科大、正修科大、義守大學等校在內，輔導成立電子競技專班，共同培育更多的選手、產業專業人才，厚植產業爆發力，打造高雄電競產業基地。

透過定期賽事的舉辦，壯大電競事業發展，打開更大的潛在市場，型塑高雄電競之都美名，未來在5GAIoT趨勢下，要讓高雄的電競生態系朝向更多元、強大面向發展。緊來看邁影片連結：https://youtu.be/NCfqVNcja5E