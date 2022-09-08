議員嘆高雄人為何在六都中最短命 比台北市民少活4年

高雄市議會今天開始市政總質詢，國民黨議員方信淵打頭陣，關心市民健康議題。方指出，高雄人的平均餘命一直吊車尾，六都中唯一低於80歲，沿海地區高齡人口多，應有全方位醫療照護，否則無法吸引高科技人口入住。市長陳其邁表示，高醫已在北高雄蓋分院，海線跟山區屬性不同，會針對高風險如肺癌、肝癌等可能疾病做健康促進或早期篩檢計畫。

內政部統計，110年六都平均餘命分別為，台北市84.17歲、新北市81.74 歲、桃園市81.35歲、台中市81.13歲、台南市80.55歲、高雄市79.96歲，全國平均80.86歲。

議員方信淵指出，2013年高雄被評選國際宜居城市，但平均壽命墊底不是第一次，其他五都都已經超過80歲，為何高雄人永遠都是最「短命」，到底是醫療水準不夠、空汙或其他因素，外縣市民眾看見這個數字會不敢搬來高雄。

衛生局長黃志中答說，縣市合併至今，高雄餘命的增加幅度已經是六都第三，去年全國平均下降，高雄卻是上升，會繼續努力。

方信淵另質疑，北高雄的梓官、彌陀、永安的高齡人口比例高，距離岡山有段距離，醫療相對缺乏，市長陳其邁曾說「梓官是宜居之地」，現在鄰近梓官的高雄大學特區人口愈來愈多，也吸引高科技人才，沒有大型醫院，市府應協助建立全方位醫療照護。此外，興達發電廠帶來的空汙問題，長照人力不足導致長照力評比表現不佳等問題都跟市民健康有關。