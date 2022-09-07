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盛大點燈慶金門大橋通車 楊鎮浯爭取中央經費

中央社／ 金門縣7日電

金門縣長楊鎮浯今天率領縣府團隊拜會交通部，爭取經費支持國內首座長距離跨海大金門大橋通車的歷史時刻，舉辦全國性、國際級的點燈活動，讓世界看見金門。

縣府發布新聞稿表示，楊鎮浯由觀光處長丁健剛、工務處副處長黃儒新等人陪同，拜會交通部政務次長陳彥伯，與會人員包括交通部高速公路局、路政司、觀光局等單位代表。

縣府表示，歷經多年，全線5.4公里、跨海橋段4.8公里的金門大橋，終於即將通車，很多鄉親反映這歷史性的一刻，一定要讓世界看到。

為慶祝國內首座長距離跨海大橋通車，金門縣府提案舉辦全國性、國際級的點燈活動，行銷至世界，活動將展現出三大亮點，包括台灣史上最寬面積燈光秀、亞洲最長煙火施放面、世界最大面寬煙火劇場。

此外，縣府表示，金門大橋以「三分交通、七分觀光」為計畫主軸，因此縣府這3年來投入很多心力在輔導烈嶼各產業，也召開各項公民咖啡等座談會，做足完善的規劃與準備。

縣府表示，今天提出以烈嶼為主軸串聯大小金的「遊程推廣計畫」補助案，期進一步打造在地品牌差異化及獨特性的金門觀光，堅實深度旅遊的在地實力，獲得交通部支持，允諾將補助經費，由縣府統籌主辦。

金門大橋 交通部 海大

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