影／夜遊新景點！高雄燈塔明起開放至晚上9點

高雄燈塔整建工程完工，今傍晚進行點燈儀式，正式成為全台首座夜間開放（至晚上9點），結合輕食飲品、文創商品的燈塔。高市長陳其邁致詞表示，明天起民眾可約對的人到輕食海景木棧平台喝杯咖啡，在這裡的山盟海誓會是最美的回憶。

今天點燈儀式在演奏聲中開啟，交通部長王國材、航港局長葉協隆、交通部觀光局長張錫聰等人特地南下參加，高雄立委李昆澤、許智傑、林岱樺等人、議員簡煥宗、李喬如等人也都共襄盛舉。

葉協隆表示，高雄燈塔是全台唯一與砲台共構的燈塔，在1883年建造，新塔則在1918年日據時期改建。民國81年開放民眾參觀，今年邁入第30年，也全國首座導入輕食服、文創和夜間觀光的燈塔，現已招商經營，歡迎民眾一起來看美景、吃小吃。高雄燈他的改造活化經驗也會運用到其餘35座燈塔。

高雄燈塔超過百年歷史，也是市定古蹟，因位於旗後山山頂，可眺望高雄港與市區美景，包括85大樓、夢時代購物中心、高雄流行音樂中心、棧貳庫等都盡收眼底，更可看到高雄港船隻進出的景象。夕陽西下時，晚霞照映燈塔，吸引不少民眾留下合照。

陳其邁笑說，「聽到葉協隆說歡迎大家來玩真是挫勒等」，接下來要迎接中秋連假，燈塔開放肯定會吸引不少觀光人潮，市府一定會把交維計畫做好。「上月旗津風箏節吸引逾7萬人到訪，烤魷魚老闆烤到手都麻掉，但交通也不能忽略。」儀式後陳其邁也不忘和燈塔一起留下網美照。