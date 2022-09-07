快訊

暗酸楊丞琳「笑死」被網友罵爆 內政部悄悄刪改臉書貼文

14歲國中生「持槍」搶銀樓畫面曝光 被跆拳道黑帶店員徒手擒拿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄岡山「籃籗會」停辦2年 明將復辦為中秋連假暖身

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供

高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多；如今盼到疫情趨緩，將在明天復辦，考量防疫，也規定參與的攤商須打滿3劑疫苗；市議員候選人陳慶鴻也說，籃籗會為全台僅存大型傳統廟會市集活動，未來將提議把該市集登錄為「市定民俗」保存「無形文化資產」。

岡山里長、文史工作者劉天賦指，大岡山東邊山區盛產竹器，可供農漁業所需的生財器具，「籗」則是竹製魚簍，山區與海邊居民帶著物產到岡山街交易，因此逐漸成形籃籗會。

劉天賦表示，從名稱籃籗會可知，該市集是以販賣竹器為主的「竹器市集」，古代大岡山地區居民，則在岡山街主廟壽天宮前市集廣場交易，後來逐漸形成廟宇主要祭典時，辦理的大型竹器市集，同時也依據民間信仰，分別在農曆3月23日的媽祖聖辰，8月14日土地公生前夕，及9月15日的阿公店義民爺祭典，一年共舉辦三次。

區公所表示，因近三百年傳統，籃籗會成為岡山地區每年的盛會之一，全盛時期多達2500個單位，但在2020年受疫情影響，停辦近2年。

籃籗會將在明天復辦，主要分為百貨、傳統與花市區共3區，市集總長約1.2公里，大約有500家攤商參與，不少業者期盼，藉疫情趨緩，復辦後，能重現傳統市集的熱鬧氛圍。

陳慶鴻認為，籃籗會是台灣僅存的廟會市集，保存早年農業用品的攤位，辦理至今已逾200年，還保留傳統竹器及農具販售區，未來將向市府提議把該市集登錄為「市定民俗」保存為「無形文化資產」。

高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多，明天將復辦約有500家攤商參與。圖／岡山區公所提供

岡山 疫情 文化資產

延伸閱讀

中秋連假大溪復興旅遊 桃警交管停車替代路看這裡

國旅及高市府加碼補助發威 高雄中秋訂房達8成

高雄觀光圈成立 整合跨區域、產業資源打造品牌

中秋連假來嘉義親山 新手入門7條步道健康走

相關新聞

獲獎里長放砲批高市府都不聽建議 民政局：誤會大了

高雄市政府今表揚特優資深里長，連任10屆、服務長達40年的小港區廈莊里長劉豐源卻感慨，現在市府反映管道不暢通，一年4次的...

高雄夜遊新景點！高雄燈塔明起開放至晚上9點

高雄燈塔整建工程完工，今傍晚進行點燈儀式，正式成為全台首座夜間開放（至晚上9點），結合輕食飲品、文創商品的燈塔。高市長陳...

高雄岡山「籃籗會」停辦2年 明將復辦為中秋連假暖身

高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多；如今盼到疫情趨緩，將在...

體驗元宇宙！高市數位學習辦公室種子校落實生生用平板

高雄市教育局數位學習辦公室今天在文府國小，舉行「班班有網路、生生用平板」重點學校說明會及元宇宙體驗，17所種子推動學校宣...

高雄觀光圈成立！跨山海整合高雄與屏北3鄉旅遊資源

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天在高雄萬豪酒店，舉行「高雄觀光圈成立大會」。高雄觀光圈整合高雄市與屏北三地門、瑪家、...

高市再現髒亂民宅 環保局耗費1天清出近3噸雜物

高雄三民區日前才出現一棟透天鼠窩，近期前金區一棟民宅也遭投訴長期堆置大量廢棄物，環保局歷經1天時間清理完畢，共清出1.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。