高雄岡山「籃籗會」停辦2年 明將復辦為中秋連假暖身

高雄市岡山區逾百年傳統趕集活動「籃籗會」，每年照例分別舉辦3次；2020年受疫情影響，停辦2年多；如今盼到疫情趨緩，將在明天復辦，考量防疫，也規定參與的攤商須打滿3劑疫苗；市議員候選人陳慶鴻也說，籃籗會為全台僅存大型傳統廟會市集活動，未來將提議把該市集登錄為「市定民俗」保存「無形文化資產」。

岡山里長、文史工作者劉天賦指，大岡山東邊山區盛產竹器，可供農漁業所需的生財器具，「籗」則是竹製魚簍，山區與海邊居民帶著物產到岡山街交易，因此逐漸成形籃籗會。

劉天賦表示，從名稱籃籗會可知，該市集是以販賣竹器為主的「竹器市集」，古代大岡山地區居民，則在岡山街主廟壽天宮前市集廣場交易，後來逐漸形成廟宇主要祭典時，辦理的大型竹器市集，同時也依據民間信仰，分別在農曆3月23日的媽祖聖辰，8月14日土地公生前夕，及9月15日的阿公店義民爺祭典，一年共舉辦三次。

區公所表示，因近三百年傳統，籃籗會成為岡山地區每年的盛會之一，全盛時期多達2500個單位，但在2020年受疫情影響，停辦近2年。

籃籗會將在明天復辦，主要分為百貨、傳統與花市區共3區，市集總長約1.2公里，大約有500家攤商參與，不少業者期盼，藉疫情趨緩，復辦後，能重現傳統市集的熱鬧氛圍。