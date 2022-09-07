體驗元宇宙！高市數位學習辦公室種子校落實生生用平板

高雄市教育局數位學習辦公室今天在文府國小，舉行「班班有網路、生生用平板」重點學校說明會及元宇宙體驗，17所種子推動學校宣示存校園落實「教材更生動、書包更輕便、教學更多元、學習更有效、城鄉更均衡」政策。

高雄市中小學各級學校的載具已於8月底、開學前，依照教育部規定的數量，全面設置完畢提供學校使用。市府顧問陳佩汝表示，高雄市過去2年「創新教學快易通」的優質基礎下，平板數位學習早已滑入校園內，這次更因教育部「班班有網路、生生用平板」計畫加速高雄市的全面實施。載具維運和數位學習已達成熟階段，加上17所重點學校組成的「元宇宙數位學習支持團隊」，高雄市要實現教學多元和學習有效的目標。

教育局表示，載具到位後，教學軟體的採購和數位內容的體現，也是計畫的重點。高雄市軟體採購分為全市性共同軟體和學校個別採購2種方式並行。為有效解決學校個別採購，須和不同軟體廠商的詢價、議價及核銷等繁瑣的流程，採取由教育局公開招標、各校只需依自身需求去勾選軟體即可，免去前述冗長程序，而且讓學校用更低價格取得軟體。

17所種子學校來自於高雄市不同行政區，協助數位學習推動辦公室做為城鄉均衡發展的推手，教師先來趟元宇宙體驗。學校將採「虛實整合」及「策略聯盟」方式，分區就近服務高雄市所有的學校。大樹國小校長吳威志表示，元宇宙在教育領域的應用，可以補足無法實地考察的缺憾，特別是去年疫情爆發之後，學校有很多戶外教育的實體活動紛紛取消，學生失去現地實際體驗的機會，透過元宇宙載具將可前往任何地方，甚至穿越時空，無遠弗屆的遨遊和學習。

文府國小校長李美金說，數位學習運用在學習扶助，已有成效，有效發揮幫助學習落後的學生，並提升學生的學習興趣。

龍華國小校長張瑞宜表示，閱讀、藝文、國際教育等數位學習模式在龍華是教學日常，並以數位學習為主軸獲得許多團隊獎項，這次載具全面配發後，更能夠滿足龍華在數位學習的需求。