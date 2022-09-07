高雄觀光圈成立！跨山海整合高雄與屏北3鄉旅遊資源

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天在高雄萬豪酒店，舉行「高雄觀光圈成立大會」。高雄觀光圈整合高雄市與屏北三地門、瑪家、霧台3鄉旅遊資源，以「山-海流動」為概念，打造高雄觀光圈品牌；盟友們將推出12條區域旅遊經典遊程及30條創新遊程，希望吸引更多遊客來訪。

交通部長王國材、觀光局長張錫聰、高雄市副市長史哲、茂管處長柯建興、高雄觀光圈聯盟盟主劉坤福，與高屏在地食、宿、遊、購、行等各產業業者、協會代表齊聚一堂，見證並宣告高雄觀光圈正式啟動。目前高雄觀光圈已有高雄市觀光協會等38個公協會，及122個業者夥伴加入。

王國材表示，高雄觀光圈整合在地資源，串聯食宿遊購行並開拓區域旅遊特色，透過整合行銷與宣傳就可以把市場做大。他對觀光圈的未來發展充滿期待，尤其各國都在關注疫後觀光復甦，9月將是關鍵，如果BA.5疫情下降，國際開放會更順利。隨著觀光數位轉型，台灣也要結合大數據、AI等，達到跨區域、跨國界的有效精準行銷。

成立大會現場展出高雄在地經典伴手禮與特色旅宿、文創品等「珍珠商品」，展現高雄觀光圈由山、海、城、港交織而成的獨特DNA。張錫聰表示，「高雄觀光圈」是交通部推動全台觀光圈計畫中，唯一同時囊括城、鄉地區的觀光圈，凸顯觀光圈在區域觀光中扮演「整合行銷」的關鍵角色。