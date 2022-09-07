高市再現髒亂民宅 環保局耗費1天清出近3噸雜物

高雄三民區日前才出現一棟透天鼠窩，近期前金區一棟民宅也遭投訴長期堆置大量廢棄物，環保局歷經1天時間清理完畢，共清出1.55噸垃圾跟1.2噸回收物，後續也將加強巡查。

高雄前金區一棟透天厝因堆置廢棄物滋生鼠蟑，環保局近期派員到場清理，過程中除了發現透天騎樓堆置滿滿雜物，清理時還要閃避亂竄的老鼠、蟑螂，屋主還不時會前去爭搶被清潔隊員拿走的垃圾，增加清理難度。

高雄市政府環保局主任秘書郭景聖今天接受媒體聯訪表示，環保局接獲民眾投訴前金區這棟透天厝長期堆置大量廢棄物，派員在5月到7月3度稽查開單告發，每次開罰新台幣1200元，但因後續仍未改善，上月由當地區公所主導，近期會同警方、衛生局前往清理垃圾。

郭景聖說，這次總共花了1天時間清理廢棄物，共清出1.55噸垃圾跟1.2噸回收物，清理完後將持續加強派員巡查，避免屋主再度堆積廢棄物。