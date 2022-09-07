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金門星光節 600架無人機燈光秀8日起登場

中央社／ 金門縣7日電

2022金門星光節重頭戲無人機燈光秀明晚在金湖鎮太湖畔登場，展演架次高達600架，並有3D圖案。縣表府示，中秋連假和後續週末共將展演8天，邀民眾前來觀賞，歡度佳節。

縣府觀光處今天發布新聞表示，星光節無人機燈光秀分「星際迷航」及「金門城市榮譽感」2個展演主題，600架的無人機將在金湖國中起降，最佳觀賞位置在太湖畔的東北側沿路，為確保遊客安全及觀賞品質，這個路段將交通管制。

觀光處長丁健剛說，無人機燈光秀展演日期為8、9、10、16、17、23、24和30日，每天晚上9時開演，建議民眾多利用免費接駁車。

金門星光節自8月1日在西洪營區登場，以科幻、時空地景等藝術品，讓營區搖身一變成為星光點點及栩栩如生的恐龍世界，吸引不少親子同樂。

觀光處說明，免費接駁專車由山外車站往返西洪營區會場，第1班發車時間為下午5時20分，每班間隔約30分鐘；活動結束後，末班車晚上9時10分由活動會場接駁到車站和水頭碼頭；無人機燈光秀展演期間，每晚8時20分到9時再加開免費接駁專車，每10分鐘1班。

金門 碼頭 親子

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