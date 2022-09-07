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高雄觀光圈成立 整合跨區域、產業資源打造品牌

中央社／ 高雄7日電

交通部觀光局今天攜手高屏地區食、宿、遊、購、行等業者成立「高雄觀光圈聯盟」，交通部長王國材說，希望將資源整合、把餅做大，除搶攻國旅市場，也做好準備迎接國際觀光客。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天在高雄萬豪酒店舉行「高雄觀光圈成立大會」，王國材高雄市副市長史哲、高雄觀光圈聯盟盟主劉坤福及在地業者、協會代表齊聚一堂，共同見證並宣告高雄觀光圈正式啟動。

「高雄觀光圈聯盟」整合高雄市及屏北三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉3鄉旅遊資源，以「山—海流動」為概念，打造高雄觀光圈品牌。

王國材表示，成立高雄觀光圈聯盟，希望跨區域、跨產業整合所有觀光資源把餅做大，除了國內旅遊市場，也需要國際觀光客，因此需建立平台做好準備。交通部也會協助業者數位轉型，讓旅遊路徑、景點透過數位方式讓全世界知道。

王國材說，正觀察9月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.5疫情走向，如果逐漸下降，國境開放會更順利，因此要開始做好準備，迎接國際觀光客。

高雄觀光圈聯盟首任盟主由高雄市觀光協會理事長劉坤福擔任，他說，高雄市及屏東3鄉就像一顆顆珍珠被串聯起來，成為一條耀眼的珍珠項鍊，相信聯盟成立對未來高屏地區觀光產業有很大助益。

茂林國家風景區管理處表示，今年將媒合觀光圈盟友推出12條區域旅遊經典遊程與30條創新遊程，加上數位轉型、外語友善服務等輔導資源挹注，大力提升高雄觀光服務的「質」與「量」，也期待更多人來訪高雄。

交通部長 王國材 高雄市

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