國旅及高市府加碼補助發威 高雄中秋訂房達8成

中秋連假將至，除中央國旅補助及高市府加碼住宿優惠、團體補助計畫，高雄飯店業者也推出多項住宿優惠，搶攻中秋連假商機。高市府觀光局表示，目前中秋訂房已達7、8成。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，市府於暑假期間推出黑沙玩藝節、旗津風箏節、啤酒嘉年華、台灣文博會、聊療漂漂河及全國鹹酥雞嘉年華等許多活動，搭配住宿優惠，吸引人潮，至8月底止，已創造超過新台幣24億觀光產值。

觀光局表示，據統計，高雄7、8月高達120萬住宿人次居全國前段班，隨旅遊人潮回溫，高雄旅宿業者看好中秋連假國旅商機，也陸續推出優惠措施搶客。

高雄國賓大飯店到9月30日止，週日至週四一次訂2間或1間連住兩晚豪華港景客房，兩床優惠4998元（不含早餐）。漢來大飯店則推出9日至11日中秋連假3天入住全新客房，贈送小禮物，11日入住者免費升等「港景精緻雙人客房」。

福容大飯店推「中秋賞月Chill嗨嗨」專案，9、10日可在25樓景觀餐廳賞夜景及精緻小點吃到飽，現場還有彈唱表演、趣味賓果樂等活動。高雄萬豪酒店9樓豪享自助餐廳在中秋連假3天，也加碼推出生蠔、鮑魚吃到飽。

觀光局表示，據了解，中秋假期高雄訂房率已達7至8成，訂房情形持續火熱。高雄萬豪酒店也對中央社記者表示，中秋連假訂房最高已達8成。

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫說，中央悠遊國旅及市府加碼住宿費補助，使愛河周邊飯店住宿都幾近滿房。高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬也肯定市府近期不斷推出活動及住宿加碼補助方案，可帶動中秋節連假訂房率。

觀光局指出，9月在愛河及田寮月世界有熱氣球繫留體驗及光影展演；10月則有台灣設計展、「城市森活節」及「海線潮旅行」等；12月也有寶來溫泉活動，歡迎民眾來高雄旅遊住宿。