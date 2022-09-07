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十幾輛砂石車「接龍」橫行六米道路 居民怒高市議員也跳腳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
川流不息的砂石車行走在狹小道路上，引發不少民怨。記者徐白櫻／翻攝
川流不息的砂石車行走在狹小道路上，引發不少民怨。記者徐白櫻／翻攝

高雄旗山溪日前發包河川砂石疏濬工程，為數眾多的砂石車天天行走杉林、美濃道路往外運輸。議員朱信強指出，砂石車早上6點通行至晚上6點，兩車交會橫行鄉間6米道路，甚至十幾輛以「接龍式」方式行走，居民膽戰心驚。高市警局表示，責成旗山警分局員警加強取締不法。

日前杉林區月眉橋河段展開河川疏濬，砂石車行經美濃及杉林區的主要幹道，居民反映砂石車逼車、超車，而且砂石車常串聯通行在狹小道路，本月1日曾在美濃區公所舉辦協調會，民眾要求檢討通行路線。

議員朱信強今日在議會質詢指出，砂石車的行駛路線由旗山區公所提報第水利署七河川局審查通過，未徵求美濃、杉林居民意見，數量可觀的砂石車從早上6點行走至晚上6點，有些道路僅六米寬，兩輛砂石車交會就沒有空間可走，鄉下長輩多，騎車外出非常危險。

朱信強說，疏濬點不只在杉林，上游甲仙也有疏濬工程，砂石車全集至至杉林、美濃，數量眾多的砂石車引來不小民怨，警局交通大隊應要求業者重新檢討行駛路線；建議不定時加強取締超重、超速等違規事項。

交通大隊長張偉中表示，9月5日警方會同交通局會勘新興街，做出15噸以上大貨車通行決議，分局會落實執法，另針對超載、超速、散落等情況嚴格執法。

砂石車行走在狹小道路上，若與其他砂石車會車，其他車輛幾乎沒有空間可走。記者徐白櫻／翻攝
砂石車行走在狹小道路上，若與其他砂石車會車，其他車輛幾乎沒有空間可走。記者徐白櫻／翻攝
川流不息的砂石車行走在狹小道路上，萬一對向車道也有砂石車交會，機車幾乎沒有空間可走。記者徐白櫻／翻攝
川流不息的砂石車行走在狹小道路上，萬一對向車道也有砂石車交會，機車幾乎沒有空間可走。記者徐白櫻／翻攝
議員朱信強不滿河川疏濬的砂石車橫行鄉間狹小道路，要求檢討行車路線圖。記者徐白櫻／翻攝
議員朱信強不滿河川疏濬的砂石車橫行鄉間狹小道路，要求檢討行車路線圖。記者徐白櫻／翻攝

砂石 美濃 議員

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