獲獎里長放砲批高市府都不聽建議 民政局：誤會大了

高雄市政府今表揚特優資深里長，連任10屆、服務長達40年的小港區廈莊里長劉豐源卻感慨，現在市府反映管道不暢通，一年4次的里長業務會不開，「等於里長嘴巴被封起來」，讓他心寒不再拚連任，民政局主祕林清益對此表示「誤會大啦」，業務會報是因疫情暫時沒開而非不開，市府最重視里長的意見，反映管道暢通無阻。

高市府今在大寮享溫馨婚宴會館舉辦111年特優暨資深里長表揚大會，236人獲表揚，其中9名里長年逾80歲，現年85歲的旗山區中寮里長洪萬祥高齡 ，小港區廈莊里長劉豐源服務年資逾41年。

市長陳其邁表示，當里長比市長辛苦好幾倍！ 疫情間配合各項防疫工作，還有社區長照、社區關懷據點及老人共餐等事務，里長都一肩挑起，365天連過年都不能休息。他表示，為感謝勞苦功高的里長，里長事務補助費明年起提升至每月5萬元，里長公務機車明年也會汰換到11區。

獲表揚的劉豐源里長現年75歲，高市改制增里補選里長時當選，至今共連任10屆，服務至今年底共41年半，里長生涯5度同額選舉，在地方深孚眾望。

不過他說，這屆當完不再拚連任，想把時間多留給自己，過去他因為地方沒建設而出馬選里長，爭取道路開闢，改善排水系統，如今機場北側的中安路，下雨逾600毫米不再淹水，但現在的市政府你建議什麼都不聽里長的，以前一年4次里長業務館報都不開，變成里長的嘴巴被封起來，反映都不理，公事也一個局處推過一個局處。