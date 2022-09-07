金門大橋下月即將通車 楊鎮浯拜會交通部爭取活動經費

金門大橋即將於下月完工通車，金門縣長楊鎮浯今天率領縣府團隊赴交通部拜會，爭取經費支持，希望在國內首座長距跨海大橋金門大橋通車的歷史時刻，能夠舉辦全國性、國際級的點燈活動，讓世界看見金門。

今天一早楊鎮浯在觀光處長丁健剛、工務處副處長黃儒新等人陪同，拜會交通部政務次長陳彥伯，與會人員包括交通部高速公路局、路政司、觀光局等單位代表。

縣府表示，歷經30年，全線5.4公里、跨海橋段4.8公里的金門大橋，即將於下月底通車，不少鄉親反應這歷史性的一刻，一定要讓世界看到，為慶祝國內首座長距離跨海大橋通車，金門縣府提案舉辦全國性、國際級的點燈活動，行銷至世界，普天同慶這歷史性的時刻。活動將展現出三大亮點，包括：台灣史上最寬面積燈光秀、亞洲最長煙火施放面、世界最大面寬煙火劇場。

據了解，金門大橋以「3分交通、7分觀光」為計畫主軸，因此縣府這3年來投入很多心力在輔導烈嶼各產業，也召開各項公民咖啡等座談會，做足完善的規劃與準備。

除了舉辦國際級的點燈活動外，縣府今也提出以烈嶼為主軸串聯大小金的「遊程推廣計畫」補助案，期進一步打造在地品牌差異化及獨特性的金門觀光，堅實深度旅遊的在地實力。