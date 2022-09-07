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模擬大地震造成核3廠事故 演練廠外民眾撤離和應變
今年度核安第28號實兵演練，繼昨天恆春鎮核三廠內模擬演練不同電廠機組災害狀況的緊急搶救，今天由屏東縣政府、國軍、輻射偵測中心等核子事故應變單位，模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。
屏東縣政府配合辦理部分為核三廠廠外民眾防護行動相關演練，地點遍及屏東縣恆春鎮南灣社區、後壁湖漁港、恆春鎮永安老人養護中心、恆春航空站、車城消防分隊、國立屏東科技大學等地區，採逐站逐項、實地實景方式，進行核三廠核子事故區域民眾防護行動應變工作。
今天的演練自上午9時於墾丁南灣社區展開序幕，演練包括民眾防護與防災社區運作演練、學校核安防護教育、海上輻射偵測及取樣演練、永安老人養護中心弱勢族群疏散演練、恆春航空站防護站開設、交通事故排除疏導、汙染樣品接收演練及輻傷救護演練等。
演習動員屏東縣政府所屬相關單位、國軍單位、養護中心等，參演人次2500餘人、車次160餘輛、直升機4架次、無人機10餘架、船艇4艘等，直接深入民眾的生活圈，採實地、景、物、人進行演練，讓核子事故緊急應變計畫區內的里民親身參與，能更清楚瞭解當核子事故發生後，如何配合政府採取應變措施，達到正確教育核安防護知識，強化核子事故的應變處置能力。
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