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模擬大地震造成核3廠事故 演練廠外民眾撤離和應變

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供

今年度核安第28號實兵演練，繼昨天恆春鎮核三廠內模擬演練不同電廠機組災害狀況的緊急搶救，今天由屏東縣政府、國軍、輻射偵測中心等核子事故應變單位，模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。

屏東縣政府配合辦理部分為核三廠廠外民眾防護行動相關演練，地點遍及屏東縣恆春鎮南灣社區、後壁湖漁港、恆春鎮永安老人養護中心、恆春航空站、車城消防分隊、國立屏東科技大學等地區，採逐站逐項、實地實景方式，進行核三廠核子事故區域民眾防護行動應變工作。

今天的演練自上午9時於墾丁南灣社區展開序幕，演練包括民眾防護與防災社區運作演練、學校核安防護教育、海上輻射偵測及取樣演練、永安老人養護中心弱勢族群疏散演練、恆春航空站防護站開設、交通事故排除疏導、汙染樣品接收演練及輻傷救護演練等。

演習動員屏東縣政府所屬相關單位、國軍單位、養護中心等，參演人次2500餘人、車次160餘輛、直升機4架次、無人機10餘架、船艇4艘等，直接深入民眾的生活圈，採實地、景、物、人進行演練，讓核子事故緊急應變計畫區內的里民親身參與，能更清楚瞭解當核子事故發生後，如何配合政府採取應變措施，達到正確教育核安防護知識，強化核子事故的應變處置能力。

核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供
核安第28號實兵演練，屏東縣政府等核子事故應變單位今天模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生，進而影響電廠周邊地區，演練包括民眾居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員處置等。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 恆春

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