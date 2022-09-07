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協助企業碳盤查 高市辦2場淨零策略說明會

中央社／ 高雄7日電

為協助在地企業盤查製程設備碳排放情形，高市府規劃2場「產業邁向淨零策略暨盤查工具實務」說明會，邀業界專家解說淨零排放執行內容，並實際演練碳盤查工具、介紹資源。

高雄市政府經發局長廖泰翔說，2050年淨零排放是全球趨勢，尤其台灣為出口導向國家，碳盤查勢必成為企業要面臨「必考題」。配合金管會發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」，協助在地企業2029年前完成碳盤查，說明會邀請綠色生產力基金會、元律科技等專家解說淨零排放執行內容，同時現場演練排碳量計算工具，協助企業建立碳盤查核心觀念，會後也會選出3家潛力企業，委由專家直接進場輔導。

綠色生產力基金會指出，企業可藉由溫室氣體盤查自身排碳量，挖掘減碳熱點，推動淨零轉型。因應國內外減碳趨勢。說明會介紹淨零排放執行內容與方式，縮短在地企業摸索執行淨零排放時間。

元律科技說明，由於ISO14064-1的碳盤查工具繁瑣，對尚未接觸過排碳量計算的企業恐無法在短期內吸收。說明會將介紹較簡易計算工具「碳排金好算」、「碳估算工具」，企業只需盤點廠內使用能源或設備找出相對應電費單、燃料單等，鍵入計算器各欄位年度使用量即可估算每年碳排量，提升中小製造業的碳管理能力，讓企業短時間內學習到碳盤查核心觀念。

經發局公用事業科表示，2場說明會鎖定逾330家企業群聚的本洲及和發兩座產業園區，將在本洲產業園區服務中心集會堂、高捷大寮機廠階梯教室舉辦，每場次限100人報名，會後影片會上傳「高雄省電A咖」臉書粉絲團。

報名網址21日本洲場https://ppt.cc/flmcQx；26日大寮場 https://ppt.cc/fK5Lsx。呼籲企業把握機會報名參與。

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