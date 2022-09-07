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秋冬玩琉球！產官學合作推小琉球放空日
屏東縣離島小琉球近年來每年約有百萬人次登島觀光，到琉球的遊客中有6到7成以水域活動為主，集中在6到9月，其實東北季風吹不到小琉球，四季都適合到琉球玩，屏東大學、美和大學與在地商圈合作，舉辦「小琉球放空日」，跟著海洋一起休息，帶領遊客領略琉球陸地玩法。
大鵬灣風景區管理處長許主龍說，小琉球從2017年起，每年吸引約1百萬人次上島，有60萬人潮集中6到9月，相對造成潮間帶生物造成衝擊，政府、學界與在地期盼人潮分流，開發陸域活動玩法，也能保護生態，提升旅遊品質，「放空日」就是起頭。
屏東大學校長陳永森說，島嶼生態是脆弱的生態環境，永續觀光是負責任旅遊，盼能在小琉球觀光生態島上，透過不同的方式、將人的衝擊降到最低，導向永續經營。
小琉球商圈理事長林美慧表示，今年在兩校輔導下推出低碳放空市集，期望可以成為第二個澎湖的花火節亮麗，希望以環保低碳且不打擾海洋生態的前提下帶動小琉球的秋冬旅遊。
此次活動也與線上旅遊平台KKDAY合作，KKDAY代表說，旅遊平台協助曝光活動，期許帶來小琉球觀光效益，也在平台發放免費鬼頭刀魚丸／肉粽及海龜造型油廢皂DIY體用卷及80元放空卷。
小琉球放空日市集111年10月15日下午4點在小琉球最大貨櫃市集「拉美 FUN+市集」舉辦，包括「免廢市集」x「舊救海洋拍賣」x「草地音樂會」x「DIY 體驗」等系列活動。當日搭配環保碗筷租借、琉行杯租借，環保生態及海洋知識短講與循環肥皂、食魚教育等體驗，藉以吸引民眾走出都市叢林、享受戶外時光，在拉美FUN+市集中沐浴草地月光，帶給民眾不一樣夜晚體驗。
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