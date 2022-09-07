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南國音樂節 台北愛樂「山海風琴交響音樂會」

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣政府舉辦南國音樂節系列活動，首場邀請台北愛樂管弦樂團「山海風琴交響音樂會」，9月17日晚上7時30分將於屏東演藝廳演出。

今年3月的半島歌謠祭，台北愛樂管弦樂團首演國際知名作曲家鮑比．塔里(Bobby Tahouri)為屏東新創作的一首大型作品「恆春山海交響詩」。首次在交響樂團的樂聲中聽到恆春當地大家口耳相傳的曲調，引起觀眾熱烈迴響。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，鮑比．塔里是美國漫威系列電影配樂的作曲家，擅長營造史詩級的感動與磅礡氣勢，為樂迷帶來無比感動的音樂感染力。

另外，台北愛樂也帶來以民謠為主體素材的「羅馬尼亞狂想曲」，這首曲目由羅馬尼亞作曲家艾內斯科(George Enescu)創作，藉由民謠交響化的對比，觀眾可一飽耳福台灣民謠與羅馬尼亞民謠的精采組合。

文化處表示，下半場登場曲目為法國作曲家聖桑於1886年創作的第3號交響曲，這也是他自認藝術生涯高峰時期巨作，同年的作品「動物狂歡節」至今都是古典音樂會中最受歡迎曲目之一。

第3號交響曲又稱「管風琴交響曲」，透過演屏東藝廳鎮館之寶-管風琴與音樂家魏佳玲的演出，帶給觀眾截然不同體驗與感受。售票資訊可上Opentix兩廳院文化生活。

羅馬尼亞 屏東縣政府 交響樂團

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