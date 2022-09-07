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預防老人走失 金門新增「金平安定位守護錶」服務對象

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門近年來屢傳老人走失，金門縣府今天表示，將增加「金平安定位守護錶」的服務對象，歡迎符合資格的民眾踴躍提出申請。圖／縣府提供
金門近年來屢傳老人走失，金門縣府今天表示，將增加「金平安定位守護錶」的服務對象，歡迎符合資格的民眾踴躍提出申請。圖／縣府提供

金門近年來屢傳老人走失，金門縣府今天表示，將增加「金平安定位守護錶」的服務對象，除原有的失智或疑似失智長者與第1級獨居長者及高齡長者外，將新增設籍金門年滿85歲以上的長者，且有獨立外出的行動能力，採「限額限期申請」，申請總數為130支，額滿即截止受理，希望能建置智能友善的生活環境。

金門縣政府為強化失智長者安全保護服務，今年參與經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫專案，並與該局所核定之廠商—先進醫資股份有限公司所提「AI精準健康共照服務及聊天推送機器人計畫」項目之一，合作執行「金門縣政府試辦預防走失智慧防護網絡服務計畫」。

基於加強老人福利保護服務，除原計畫服務之對象外，特新增設籍本縣年滿85歲以上之長者，採「限額限期申請」即自9月6日起9月30日止，申請總數額為130支金平安定位錶。

社會處長董燊表示，本計畫經濟部工業局媒合縣市政府與科技廠商合作，縣府所提需求計畫與科技廠商合作獲得支持，並配合提供試煉場域讓廠商在金門轄內執行計畫，有效強化預防走失保護協尋服務，並可減少社會、醫療及福利成本的支出，建全智慧城鄉照護網，同時，廠商試煉成功的經驗，也創造國際輸出的機會，提昇科技業的國際競爭力。

此次新增服務對象所提供申請使用GPS智慧手錶130支，命名為「金平安定位守護錶」代表祈福平安之意，設備將以「借用」方式提供民眾申請使用，載具的功能，除有GPS定位、省電方便、輕巧簡易、緊急救援、即時通知、軌跡查看等，包括健康量測功能，同時隨時可測量血氧、心跳數據。

配戴方式有兩種：第一以手錶配戴；第二以福袋方式配戴，福袋綉上代表金門的「風獅爺圖騰」及「金平安」字樣。歡迎有需要的鄉親可逕洽社會處社會福利館(蘭湖)或各鄉鎮公所社會課洽辦，服務電話：335131。

縣府也表示，這次試辦計畫屬初期階段，未來將視計畫執行成效，再行推廣於其他適用對象，計畫導入後，透過運用科技功能，將有效解決目前失智或疑似失智長者、第1級獨居長者及高齡長者等，達到預防走失與協尋保護服務。

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