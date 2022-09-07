全台庫存僅4.9天 高雄市新商業會帶頭號召捐血助人

全台血液庫存僅 4.9天，距離8至10天的目標存量有不小努力空間。得知國內血庫存量不足，高雄市新商業會及高雄市直轄市廢棄物清除處理公會今起聯合舉辦捐血活動，號召商界人士發揮愛心響應捐血。高市新商業會理事長劉正光表示，去年募得3887袋熱血，今年要更上一層樓，紓解捐血中心缺血壓力。

高雄捐血中心指出，受疫情影響，血液庫存一直不足，高雄8月份血液供應量比去年同期成長14.3%，不過目前庫存量僅 4.9天，鼓勵大家踴躍捐血。

今早高雄市新商業會理事長劉正光、監事會召集人梁郁哲、名譽理事長侯正仁及理事吳紹榮等人，攜帶「老闆們，捲起袖子來捐血吧！」紅色顯眼旗幟前往捷鳳捐血室及五甲捐血室宣傳活動，主辦單位準備全聯超市禮券，號召商界會員及家屬一起挽袖捐血。

理事長劉正光表示，疫情以來捐血中心缺血嚴重，去年首度辦捐血活動，共募得3887袋熱血，所以今年進一步結合廢棄物清除處理公會聯合舉辦，後續也會號召其他基層公會一起來推動，大家各出一份力量，讓血荒問題可以更快解決。身兼商業會理事職務的廢棄物清除處理公會吳紹榮也說，初次參與捐血公益，公會會員300多家，全力發動會員及家屬響應捐血，替社會盡一份心力。

「能助人又能促進新陳代謝，一舉兩得！」黃小姐說，年近更年期，捐血可以助人又對自己身體有益，趁著空檔捐血做公益。