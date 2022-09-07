陳其邁為大寮社宅動土 宣布高雄社宅上調到1萬5千戶

高雄大寮社會住宅第一期新建工程今天動工，市長陳其邁宣布，高市經盤點後，新建社宅總數將從1萬2千戶增加到1萬5千戶，未來大寮區再搭配捷運聯合開發及第81期市地重畫，各項建設將迎頭趕上，成為未來新都心。他說，新社宅未來未必由他剪綵，但年輕人居住的問題不能等。

高雄大寮社宅基地位在捷運橘線大寮站2號出口旁，面積8340平方公尺，由市府水利局負責發包興建，第1期工程斥資17億6千萬，規畫地下2層，地上10層建築物，首梯興建382戶，規畫有套房、單人房、2房及3房等房型，預訂115年中旬完工。

市長陳其邁今天主持動土儀式，要求工程務必如期如質完成，並宣布，高市府與中央合建社宅的總目標將再上調到1萬5千戶。同時也加速大寮捷運主機廠開發及81期重畫區工程的公共設施都要同步提升，市政一棒接一接，但年輕人居的問題不能等，市府會卯足全力興建社宅照顧年輕人。

陳說，大寮工業區多，就業人口多，按理住宅及交通建設須配合產業布局建置，因此他上任後即與時間賽跑，以前沒做的，現在加速來做，大寮捷運站未來將可發展成高雄未來新都心。

負責興建大寮社宅的高市水利局表示，這處社宅基地，周邊會闢建公園、綠地，生活機能好，第一期建382戶，社區有托嬰中心、活動中心、捷連商業店鋪等，第2期再增455戶。大樓棟柜 大，景觀好，出入動線嚴格管理，因位在捷運2戶出口，「到站就到家」。

捷運局長吳義隆指大寮和發園區將有高科技人才進來，目前捷運局在捷西路已備好8甲土地，準備加速開發，規畫建造商辦，購物廣場及養生村，帶動發展。地政局長陳冠福則表示，占地48公頃的81期重畫區原是眷村聚落，開發後將有5座公園，3座滯洪池，17條道路。