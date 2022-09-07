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高市平均屋齡31.91年！ 高市啟動多項專案打造安居高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市屋齡高於全國平均值，副市長林欽榮今天發表專題演講時表示，市府已啟動多項傳案，提振居家安全。記者王昭月／翻攝
高市屋齡高於全國平均值，副市長林欽榮今天發表專題演講時表示，市府已啟動多項傳案，提振居家安全。記者王昭月／翻攝

高雄副市長市林欽榮今天在「城市再生、安居高雄」居住安全高峰論壇專題演講提到老屋問題，指高市平均屋約31.91年，高於全國31年的平均值，背後居住安全及公安危機，是攸關城市安全的關鍵底線，高市已啟動多項專案計畫，提升居家安全。

據內政部不動產資訊平台至2021年第4季統計資訊，高市平均屋齡約為31.91年，其中40年以上屋齡的房屋約占3成。林欽榮指市府在議會支持下，已啟動公共安全補助措施，投入1.2億執行「消防設備檢修申報補助」、「3燈2器設備維護修繕補助」、「消防設備貸款利息補貼」、「建築物公安申報補助」、「防火門修繕更新」、「輔導公寓大廈成立管理組織」等案。

他說，市府工務及消防局也聯合稽查高風險大樓聯合稽查，針對8樓以上1233棟大樓進行消防安全專案檢查，消防局亦針對傢俱展示及工廠住商混合場所、寄宿舍、工廠物流（倉儲）」等重點場域進行消防檢查、防火診斷及宣導。

除此，也成立公共安全督導會報，促消防檢修申報法制化，從「消防」、「建築」、「工業管線」及「職業安全衛生」4大面向強化管理，強制要求6樓以上公寓大廈須成立管理組織，閒置未使用的複合式營業場所明定納入消防檢修申報。

林欽榮也說，市府針對危老重建及都市更新提出「危老重建1-2-3」，1就是一條龍服務、2項補助、3大好康。都更則推動168專案，更新單元內私有土地及合法建物所有權人只要100%同意無爭議，且無變換計畫，6個月內即核發都市更新核定函，並報核後8個月內核發建照。

此外，屋齡20年以上合法建築物，可由管理委員會申請中央「都市更新基金」經費補助，改善既有建物機能及內外部公共景觀環境；像「城中城」第一排6棟老舊建物牆面經由整建維護手段，現在觀煥然一新。

高市屋齡高於全國平均值，副市長林欽榮今天發表專題演講時表示，市府已啟動多項傳案，提振居家安全。記者王昭月／翻攝
高市屋齡高於全國平均值，副市長林欽榮今天發表專題演講時表示，市府已啟動多項傳案，提振居家安全。記者王昭月／翻攝

建築 林欽榮 都市更新

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