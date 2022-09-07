金門縣長楊鎮浯秋節慰問長照機構 有條件開放家屬探視

再過兩天就是中秋節，縣長楊鎮浯近日展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，除了關心長輩和住民生活及健康狀況外，也感謝照顧機構對住民平日的付出及照顧，楊鎮浯也特別致贈慰問金、團體加菜金等；另外，縣府也宣布即日起長照機構，啟動有條件開放探視。

楊鎮浯日前在金湖鎮長陳文顧、社會處長董燊等人陪同下前往慰問社福機構，走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等單位，並致贈慰問金，分別由福田家園園長施美珠、松柏園副主任林秋儀代表接受以傳達秋節祝福。

針對民眾關心的長照機構可否開放探視，董燊表示，金門縣的機構防疫規定，較其他縣市更加嚴謹，已採行禁止探視數月，雖能透過視訊探訪，但實際見面確實更具溫情的傳遞。

董燊說，疫情已長達2年多，持續的演練且經歷社區感染的疫情後，各機構對於疫情應變更臻專業，各項物資整備皆相當到位，是以在近日疫情研商會議中決議，即日起金門縣長照機構將比照中央疫情指揮中心發布之「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」、「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」等規定，有條件開放探視。

董燊說明，訪客應完成 COVID-19 疫苗追加劑達 14 天(含)以上；未完成 COVID-19 疫苗追加劑達 14 天（含）以上者，應出具探視當日 COVID-19 抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明等，若有意願探視住民可與機構工作人員進行預約探視，並配合機構各項探視規定，共同來守護機構住民之健康與安全。