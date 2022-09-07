快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣長楊鎮浯秋節慰問長照機構 有條件開放家屬探視

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，圖為慰問松柏園。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，圖為慰問松柏園。圖／縣府提供

再過兩天就是中秋節，縣長楊鎮浯近日展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，除了關心長輩和住民生活及健康狀況外，也感謝照顧機構對住民平日的付出及照顧，楊鎮浯也特別致贈慰問金、團體加菜金等；另外，縣府也宣布即日起長照機構，啟動有條件開放探視。

楊鎮浯日前在金湖鎮長陳文顧、社會處長董燊等人陪同下前往慰問社福機構，走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等單位，並致贈慰問金，分別由福田家園園長施美珠、松柏園副主任林秋儀代表接受以傳達秋節祝福。

針對民眾關心的長照機構可否開放探視，董燊表示，金門縣的機構防疫規定，較其他縣市更加嚴謹，已採行禁止探視數月，雖能透過視訊探訪，但實際見面確實更具溫情的傳遞。

董燊說，疫情已長達2年多，持續的演練且經歷社區感染的疫情後，各機構對於疫情應變更臻專業，各項物資整備皆相當到位，是以在近日疫情研商會議中決議，即日起金門縣長照機構將比照中央疫情指揮中心發布之「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」、「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」等規定，有條件開放探視。

董燊說明，訪客應完成 COVID-19 疫苗追加劑達 14 天(含)以上；未完成 COVID-19 疫苗追加劑達 14 天（含）以上者，應出具探視當日 COVID-19 抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明等，若有意願探視住民可與機構工作人員進行預約探視，並配合機構各項探視規定，共同來守護機構住民之健康與安全。

衛生局長李錫鑫仍呼籲，倘非屬醫師評估不宜施打之長者或機構住民，仍應立即施打追加劑第二劑，預估今年10、11月將有另一波疫情高峰，所以建議民眾仍應持續強化自身保護力，以減少染疫風險與重症率。

再過兩天就是中秋節，金門縣長楊鎮浯近日展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，圖為慰問福田家園。圖／縣府提供
再過兩天就是中秋節，金門縣長楊鎮浯近日展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，圖為慰問福田家園。圖／縣府提供

疫情 COVID-19 長照 2022大選 楊鎮浯

延伸閱讀

金門「低碳島」邁入第十年 盼永續發展深植每個角落

影／金門大橋完工在即 楊鎮浯透露最快10月下旬通車

金門殺出程咬金！楊鎮浯當選率42.5％ 陳福海40.5% 李應文17.1％緊追在後

近200位鄉親陪同楊鎮浯登記競選連任 陳玉珍任競總主委

相關新聞

陳其邁為大寮社宅動土 宣布高雄社宅上調到1萬5千戶

高雄大寮社會住宅第一期新建工程今天動工，市長陳其邁宣布，高市經盤點後，新建社宅總數將從1萬2千戶增加到1萬5千戶，未來大...

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹...

預防老人走失 金門新增「金平安定位守護錶」服務對象

金門近年來屢傳老人走失，金門縣府今天表示，將增加「金平安定位守護錶」的服務對象，除原有的失智或疑似失智長者與第1級獨居長...

全台庫存僅4.9天 高雄市新商業會帶頭號召捐血助人

全台血液庫存僅 4.9天，距離8至10天的目標存量有不小努力空間。得知國內血庫存量不足，高雄市新商業會及高雄市直轄市廢棄...

金門縣長楊鎮浯秋節慰問長照機構 有條件開放家屬探視

再過兩天就是中秋節，縣長楊鎮浯近日展開馬不停蹄的社福機構慰問行程，除了關心長輩和住民生活及健康狀況外，也感謝照顧機構對住...

高市平均屋齡31.91年！ 高市啟動多項專案打造安居高雄

高雄副市長市林欽榮今天在「城市再生、安居高雄」居住安全高峰論壇專題演講提到老屋問題，指高市平均屋約31.91年，高於全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。