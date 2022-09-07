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影／包偉銘、劉依純合體做公益 再現「跑跑跑」經典劈腿舞步

聯合報／ 記者潘欣中／屏東縣即時報導
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影

58歲的包偉銘出道將滿40周年，常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋關懷送暖愛心活動，用一首首好歌和舞步，為偏鄉長者、獨居老人和身障者送上歡樂並發送愛心物資，最後以17歲時推出的首張專輯《跑！向前跑》和經典的劈腿舞步壓軸演出，他說，未來會繼續「劈下去」，也會將自己維持在最佳體能狀態，回報歌迷朋友。

包偉銘、劉依純安排了100場校園送暖活動，已跑了30多場；包偉銘表示，國境之南的這場秋節公益活動，原本2年前就敲定，礙於疫情延到現在，夫妻倆也替活動拍攝主視覺海報，「看起來是我們在幫助他們，實際上，助人的快樂其實是讓我們真正受到幫助，心靈上的滿足，是用再多錢都買不到的」。

包偉銘最後以17歲時推出首張專輯《跑！向前跑》和招牌的劈腿動作為公益活動劃下句點，一晃眼過了40年，經典的劈腿動作讓人記憶深刻，他認為就像是轉眼間的事情，但好像大家都只記得歌名叫做《跑跑跑》，這首歌伴隨他40年如一日，現在劈腿動作依然俐落，未來會繼續「劈下去」，也提醒自己隨時都要保持在最佳的體能狀態。

恆春基督教醫院說，疫情期間，民間愛心捐贈也跟著下降，今年中秋關懷送暖愛心活動要發送120分愛心餐給恆春半島弱勢長者，除了包偉銘、劉依純夫婦加入公益行列，也要感謝興旺電子和力麗觀光集團捐贈愛心餐物資。

包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，最後以17歲時推出的首張專輯《跑！向前跑》和經典的劈腿動作壓軸演出。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，最後以17歲時推出的首張專輯《跑！向前跑》和經典的劈腿動作壓軸演出。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影
包偉銘常與老婆劉依純合體行善，兩人今天南下參與恆春基督教醫院中秋愛心活動，為偏鄉長者 帶來歡樂並送上愛心物資。記者潘欣中／攝影

愛心 恆春 疫情

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