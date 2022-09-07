規劃382戶！高雄大寮社宅1期動土 預計115年中旬完工

高雄市大寮社會住宅分2期開發，第1期工程今天動土，規劃382戶，預計115年中旬完工。高雄市長陳其邁也宣布，市府與中央合作興建社宅，總量將由1萬2000戶調升為1萬5000戶。

大寮社宅第1期工程由市府捷運局提供捷運系統用地、水利局代辦統包工程招標與施工，今天舉行動土儀式，陳其邁及副市長林欽榮等人出席。

林欽榮表示，大寮社宅第1期基地位處高雄捷運橘線大寮捷運站2號出口旁，可實現「到站即到家」，預估115年中旬完工；市府也同步啟動市區多項基礎建設升級改造計畫，大寮新都心即將呈現新風貌。

水利局表示，大寮社宅分2期開發，今天1期已動工，第2期基地則緊鄰1期東側，預估將興建450戶以上社宅，但相關細節尚未定案。

水利局指出，第1期基地面積8340平方公尺，規劃地上10層、地下2層建築物，提供套房型247戶、一房型38戶、二房型59戶、三房型38戶，共計382戶社會住宅，其中通用房型佔20戶，工程經費約新台幣17億6000多萬元。

大寮社宅1期地面層規劃設置店鋪、托嬰中心、社區照顧關懷據點、身障社區式日間服務據點、身障社區居住服務據點等多元社福設施，未來將取得綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章、耐震標章、無障礙住宅標章。

陳其邁致詞時表示，高市府與國家住都中心合作興建社會住宅的目標總量，將計畫由1萬2000戶調升為1萬5000戶，均將選址於鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，盼吸引年輕優秀人才安居高雄，同時照顧在地青年成家。

此外，大寮區鳳林四路西側第81期市地重劃區，原為商協新村等12個國軍眷村原址。林欽榮說，目前由市府地政局與國防部合作，以市地重劃方式開發，工程進度已達71.72%，後續也將啟動公辦都更，未來將提供100戶社宅。