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中秋連假碰上種樹百里工程 警方繃緊神經降低龜速怨聲
中秋3天連假將於周五展開，屏東恆春半島、台東景區訂房率高，警方預估3天連假出遊旅客逾10萬，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次將達3萬輛次，因適逢「屏鵝公路2.0景觀提升計畫（簡稱種樹百里）」施工，沿線多個路段分別進行電桿下地工程，僅剩1個車道易造成車流壅塞，轄區屏東枋寮及恆春警方都繃緊神經，規畫多項交通疏導措施降低民怨。
屏東恆春半島旅宿業者推估，雖然交通部的國旅補助在8日截止，但暑假結束也恢復至平日房價，墾丁核心地區中秋連假前兩日住宿率幾乎滿房，區外約在八至九成，若是好天氣好，還有更多單日出遊的民眾，警方預估3天連假出遊旅客逾10萬，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次，首日預估將達3萬輛次。
連假龐大車流湧現，碰上「屏鵝公路2.0景觀提升計畫（簡稱種樹百里）」施工，為避免車流壅塞，台1線枋寮至枋山段因連接南下台東及墾丁車潮，將於枋寮水底寮五岔路口視車潮調撥車道，將北上車道調撥南下車輛使用；北返車潮湧現時，將南下車道調撥北上車輛使用，部分路段因施工縮減及臨時鋪設平不整的路段，警方請用路人體諒減速通過。
墾丁地連假前兩天幾乎滿房，因種樹百里工程施工易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規畫警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下湧現車潮由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下，墾丁大街從2至5日執行「人車分流」防疫紓導管制。
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