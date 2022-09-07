中秋連假碰上種樹百里工程 警方繃緊神經降低龜速怨聲

中秋3天連假將於周五展開，屏東恆春半島、台東景區訂房率高，警方預估3天連假出遊旅客逾10萬，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次將達3萬輛次，因適逢「屏鵝公路2.0景觀提升計畫（簡稱種樹百里）」施工，沿線多個路段分別進行電桿下地工程，僅剩1個車道易造成車流壅塞，轄區屏東枋寮及恆春警方都繃緊神經，規畫多項交通疏導措施降低民怨。

屏東恆春半島旅宿業者推估，雖然交通部的國旅補助在8日截止，但暑假結束也恢復至平日房價，墾丁核心地區中秋連假前兩日住宿率幾乎滿房，區外約在八至九成，若是好天氣好，還有更多單日出遊的民眾，警方預估3天連假出遊旅客逾10萬，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次，首日預估將達3萬輛次。

連假龐大車流湧現，碰上「屏鵝公路2.0景觀提升計畫（簡稱種樹百里）」施工，為避免車流壅塞，台1線枋寮至枋山段因連接南下台東及墾丁車潮，將於枋寮水底寮五岔路口視車潮調撥車道，將北上車道調撥南下車輛使用；北返車潮湧現時，將南下車道調撥北上車輛使用，部分路段因施工縮減及臨時鋪設平不整的路段，警方請用路人體諒減速通過。