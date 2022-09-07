快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉明湖山難多 台東縣議員建議增誤餐費、協尋應收費

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣消防局長管建興今天在議會承諾，消防、義消搜山誤餐費，從每人每天300元調整為400元。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局長管建興今天在議會承諾，消防、義消搜山誤餐費，從每人每天300元調整為400元。記者卜敏正／翻攝

台東縣議員今指出，台東縣消防員、義消上嘉明湖協尋山難或失蹤者，每人每天誤餐費300元，比高雄市400元少，另高雄提供優先發現者2000元獎金、台東也沒有，建議調整並訂定自治條例、協尋收費標準，縣消防局表示誤餐費立即調整，其他部分會再了解。

台東縣消防局長管建興表示，誤餐費部分可馬上調整，優先發現者獎金這部分還需要了解，另外關於搜山協尋、向失蹤者家屬收費，是否訂定自治條例，這部分會研究處理。

台東縣議會今天召開第19屆第8次定期會，縣議員陳宏宗指出，台東縣嘉明湖、轆轆溫泉等山區景點，每天都吸引大量遊客到訪，但也經常發生遊客失蹤、受困、協尋通報，縣消防局警消、義消，就必須組隊上山尋找，也讓警消工作量大增、影響工作勤務。

陳宏宗說，消防員和義消上山協尋，要背沉重行李辛苦登山，一上山就好幾天，但每天只有300元誤餐費，對比高雄市400元，明顯同工不同酬，另外高雄也提供優先尋找到失蹤者每人2000元獎金，台東縣消防局也應該提供。

陳宏宗也建議，現在到嘉明湖旅遊的人實在太多，縣府應該訂定自治條例，如果登山客失蹤，需要警、消、義消協尋、搜山，應該向家屬收費，讓使用者付費。

台東縣消防局長管建興今天在議會承諾，消防、義消搜山誤餐費，從每人每天300元調整為400元。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局長管建興今天在議會承諾，消防、義消搜山誤餐費，從每人每天300元調整為400元。記者卜敏正／翻攝

台東 失蹤 嘉明湖

延伸閱讀

嘉縣消防局水域演練空拍機出動太逼真！釣客棄竿幫救援

恩恩案審查結果公布 何博文與新北市府激烈交鋒

四川大地震人道救援 台東縣消防特搜整備待命出發

六都急救送醫他最多 台南消防局凃俊宇獲績優救護員

相關新聞

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹...

中秋連假碰上種樹百里工程 警方繃緊神經降低龜速怨聲

中秋3天連假將於周五展開，屏東恆春半島、台東景區訂房率高，警方預估3天連假出遊旅客逾10萬，台1線枋寮至枋山路段南下單日...

高市消防局特搜人力在六都墊底 今年將成立2分隊

高雄市消防局特搜中隊成立10 年，屬於輕型救援隊，人員僅22人，在六都中最低。高市議員李雅慧關心人力擴編與升級中級救援隊...

嘉明湖山難多 台東縣議員建議增誤餐費、協尋應收費

台東縣議員今指出，台東縣消防員、義消上嘉明湖協尋山難或失蹤者，每人每天誤餐費300元，比高雄市400元少，另高雄提供優先...

高雄月世界熱氣球活動開跑 交通管制看這邊

高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動引爆話題，今年再度推出「2022愛．月熱氣球」，市府觀光局即日起至9月13日在田寮月世界...

玉山銀行捐贈「反毒教育行動車」 深入偏鄉校園誓反毒

玉山志工基金會今天捐贈「反毒教育行動車」，將深入高雄市偏鄉學校進行反毒教育宣導，副市長史哲代表接受並頒感謝狀。行動車鷗翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。