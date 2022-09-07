嘉明湖山難多 台東縣議員建議增誤餐費、協尋應收費

台東縣議員今指出，台東縣消防員、義消上嘉明湖協尋山難或失蹤者，每人每天誤餐費300元，比高雄市400元少，另高雄提供優先發現者2000元獎金、台東也沒有，建議調整並訂定自治條例、協尋收費標準，縣消防局表示誤餐費立即調整，其他部分會再了解。

台東縣消防局長管建興表示，誤餐費部分可馬上調整，優先發現者獎金這部分還需要了解，另外關於搜山協尋、向失蹤者家屬收費，是否訂定自治條例，這部分會研究處理。

台東縣議會今天召開第19屆第8次定期會，縣議員陳宏宗指出，台東縣嘉明湖、轆轆溫泉等山區景點，每天都吸引大量遊客到訪，但也經常發生遊客失蹤、受困、協尋通報，縣消防局警消、義消，就必須組隊上山尋找，也讓警消工作量大增、影響工作勤務。

陳宏宗說，消防員和義消上山協尋，要背沉重行李辛苦登山，一上山就好幾天，但每天只有300元誤餐費，對比高雄市400元，明顯同工不同酬，另外高雄也提供優先尋找到失蹤者每人2000元獎金，台東縣消防局也應該提供。