海象允許 中秋節台金專船8日如期開航

金門縣政府今天表示，依中央氣象局預報資訊，8日台灣海峽北部風浪5至9級，如期執行中秋節連續假期專船，當天晚上11時由台中港出發，11日上午11時自金門料羅港返航。

今年秋節年假為9日到11日，金門縣政府發布新聞表示，為減輕縣籍旅台民眾返鄉經濟負擔，並提供多元往返台金管道，依往例由縣府租賃客船航駛台中-金門往返1航次，票價來回新台幣1000元。

縣府指出，依氣象局預報資訊，8日台灣海峽北部風浪5至9級，中秋航次將依規劃時間如期執行。此外因「金門快輪」尚在歲修，這次專船將由「合富快輪」執行。

縣府提醒，專船每趟次航程約8到9小時，船上無供餐設備，但縣府會提供餐盒，建議登船前還是預先準備充足的食物及飲水，以備不時之需；自金門返航的回程票將於10日中午12時截止售票，有需求的民眾可洽金門縣窗口王賢姿（082-353432、0933-699-287）登記購票。

詳情可至「金門縣政府觀光處」官網及「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢。