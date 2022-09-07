環盟公布2021永續施政評比 南市大進步今年獲全台第一

台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，是首次全台所有縣市均有參與的一次，台南市除了在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。台南市長黃偉哲感謝台灣環境保護聯盟對永續發展的重視，市府也用環盟的指標來鞭策自己。

黃偉哲說，從評鑑中可看到，台南在2019年的指標被評為B級，但在各局處力求進步下，台南已連續兩年維持在A級優等，今年更被評比為全國第一。環盟的評比非常細膩，包括許多不容易看見的工程，如汙水接管與回收、地下水整治、空品維護等，都要公開接受檢驗。

黃偉哲說有信心繼續維持高分，台南市政府在今年6月公布2050淨零轉型的路徑，其中在再生能源發展成果是全國第一，綠電設置容量至今年已達3.5GW，年發電量可達45億度，相當於17座曾文水庫的發電量。未來也會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。

環盟自2014年縣市選舉起，便針對縣市首長候選人提出「20項環保團體共同訴求」；2016年開始針對全國22個縣市進行「永續環境施政表現」評量，衡量縣政的環保政見落實情況，迄今已運行六年；並自2018年起，參考聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），整合為25項永續環境訴求及72項指標，評量結果分為優、良、普通及待改善。

本次「2021 年度直轄市、縣市政府永續環境施政表現評量」方式，以 8 大主題、25 項永 續環境訴求、72 項評量指標來進行評量，聘請共計 13 位評量委員，委員領域涵括 NGO 代表、 教授、專家等；除了公布評量級距，今年也依分數排出各縣市排名（但不公布分數），採全縣市一同排名、 六都及非六都獨自排名兩種方式並行，排名結果如下:

全縣市一起排名的前五名為台南市、桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市與屏東縣併列第六；若以六都獨自排名的第一名為台南市，第二名以後依序為桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市。

環盟指出，許多縣市獲得最高分的項次都是「支持撤銷核四計畫，支持核一、核 二、核三廠不延役，認同非核家園」。而最多縣市獲得最低分的項次為「推動節能、節 電，轄區內每人平均用電量逐年遞減，每年減少 2％以上」。