快訊

中國解放台灣從都市開始？共軍如何策動「城市戰」

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

環盟公布2021永續施政評比 南市大進步今年獲全台第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣環境保護聯盟公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市獲全台縣市第一，市長黃偉哲表示感謝市府也用環盟的指標來鞭策自己，未來會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。圖／台南市府提供
台灣環境保護聯盟公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市獲全台縣市第一，市長黃偉哲表示感謝市府也用環盟的指標來鞭策自己，未來會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。圖／台南市府提供

台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，是首次全台所有縣市均有參與的一次，台南市除了在評量等級獲得優等，在評量總排名中，更獲得六都第一，同時也是全台縣市第一。台南市長黃偉哲感謝台灣環境保護聯盟對永續發展的重視，市府也用環盟的指標來鞭策自己。

黃偉哲說，從評鑑中可看到，台南在2019年的指標被評為B級，但在各局處力求進步下，台南已連續兩年維持在A級優等，今年更被評比為全國第一。環盟的評比非常細膩，包括許多不容易看見的工程，如汙水接管與回收、地下水整治、空品維護等，都要公開接受檢驗。

黃偉哲說有信心繼續維持高分，台南市政府在今年6月公布2050淨零轉型的路徑，其中在再生能源發展成果是全國第一，綠電設置容量至今年已達3.5GW，年發電量可達45億度，相當於17座曾文水庫的發電量。未來也會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。

環盟自2014年縣市選舉起，便針對縣市首長候選人提出「20項環保團體共同訴求」；2016年開始針對全國22個縣市進行「永續環境施政表現」評量，衡量縣政的環保政見落實情況，迄今已運行六年；並自2018年起，參考聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），整合為25項永續環境訴求及72項指標，評量結果分為優、良、普通及待改善。

本次「2021 年度直轄市、縣市政府永續環境施政表現評量」方式，以 8 大主題、25 項永 續環境訴求、72 項評量指標來進行評量，聘請共計 13 位評量委員，委員領域涵括 NGO 代表、 教授、專家等；除了公布評量級距，今年也依分數排出各縣市排名（但不公布分數），採全縣市一同排名、 六都及非六都獨自排名兩種方式並行，排名結果如下:

全縣市一起排名的前五名為台南市、桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市與屏東縣併列第六；若以六都獨自排名的第一名為台南市，第二名以後依序為桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市。

環盟指出，許多縣市獲得最高分的項次都是「支持撤銷核四計畫，支持核一、核 二、核三廠不延役，認同非核家園」。而最多縣市獲得最低分的項次為「推動節能、節 電，轄區內每人平均用電量逐年遞減，每年減少 2％以上」。

綜合數據發現，2021年有高達八成縣市，其「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」都是上升的，在能源轉型及氣候變遷已刻不容緩的如今，各縣市用電量卻不減反增。後疫時代追求經濟復甦及各產業加速發展，加上氣候變遷導致夏季變長、高溫難耐等現象，都將使企業及民生用電量加劇，此課題實屬需中央及地方政府攜手合作，在淨零轉型的路上達到更好的平衡。

台灣環境保護聯盟公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市獲全台縣市第一，市長黃偉哲表示感謝市府也用環盟的指標來鞭策自己，未來會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。圖／台南市府提供
台灣環境保護聯盟公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市獲全台縣市第一，市長黃偉哲表示感謝市府也用環盟的指標來鞭策自己，未來會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。圖／台南市府提供

台南市長 黃偉哲

延伸閱讀

謝龍介批「托育僅12家」看不到新北車尾燈 南市府這樣回應

廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

南市府關懷街友慶中秋 黃偉哲：教導釣魚回歸社會

鹽行國中新建、區段徵收同獲獎 黃偉哲肯定團隊努力

相關新聞

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹...

高雄月世界熱氣球活動開跑 交通管制看這邊

高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動引爆話題，今年再度推出「2022愛．月熱氣球」，市府觀光局即日起至9月13日在田寮月世界...

玉山銀行捐贈「反毒教育行動車」 深入偏鄉校園誓反毒

玉山志工基金會今天捐贈「反毒教育行動車」，將深入高雄市偏鄉學校進行反毒教育宣導，副市長史哲代表接受並頒感謝狀。行動車鷗翼...

台東關山垃圾掩埋場燒8天 議員：包商要防火教育

台東縣關山鎮垃圾掩埋場上月發生火燒8天，不僅警消累翻，居民飽受空汙影響，議員陳宏宗今天單位質詢時，要求環保局委外包商應受...

打造義消年輕新形象 高市消走入校園求換血

高雄市義消平均年齡已逾半百，高雄市消防局為召募年輕族群投入義消行列，走入大學校園，舉辦「消防職人體驗」活動，教導學生操作...

中秋連假來臨 高市警明天起取締酒駕大執法

中秋節連續假期來臨 ，高雄市警局今天表示，為加強防制酒後駕車，明天起連續4天，將動員17處分局，同步執行「取締酒駕大執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。