高雄月世界熱氣球活動開跑 交通管制看這邊

高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動引爆話題，今年再度推出「2022愛．月熱氣球」，市府觀光局即日起至9月13日在田寮月世界限量釋出每日「現場搭乘」熱氣球繫留名額。根據交通局觀測，台28線車流量較事前假日增加173%，活動期間台28線（西德路—古亭橋）沿線均禁止停車及迴轉。

交通局表示，已提早開闢替代停車場及闢駛接駁車因應，觀光局於會場周邊步行範圍規畫5座停車場，提供約250席小汽車停車位。滿場後將啟動義民爺廟、隆后宮2座替代停車場，提供約300席小汽車停車位，並闢駛接駁車提供停車接駁服務。

交通局提醒，為避免交通壅塞，替代停車場滿場後，將啟動道路交通管制措施，請遊客配合員警、義交指揮通行。中秋連假期間預期遊客眾多，當台28線及國道3號田寮交流道均出現壅塞時，月世界周邊道路將啟動大範圍交通管制，導引下國3田寮交流道之車輛後田寮市區方向疏散，不開放進入台28線。