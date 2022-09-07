台東關山垃圾掩埋場燒8天 議員：包商要防火教育

台東縣關山鎮垃圾掩埋場上月發生火燒8天，不僅警消累翻，居民飽受空汙影響，議員陳宏宗今天單位質詢時，要求環保局委外包商應受防火教育，降低掩埋場火災擴大。環保局長郭建成說，遵循SOP執行分類打包。

郭建成說，關山鎮垃圾掩埋場正進行1萬公噸的垃圾分類，過程中不明原因起火燃燒，避免掩埋場火災發生，會和鄉鎮公所合作，對於委外包商強化火災預防教育，包括沼氣的檢測，建立防火溝、防火牆及水車設置等，遵循一套SOP執行分類打包。

關山鎮垃圾掩埋場上月16日晚間竄出火舌，警消獲報展開滅火，但由於範圍面積大，加上風勢助燃，火勢滅了又燒，總共燒8天的時間，打火弟兄從白天到晚上疲於奔命的搶滅，附近居民也忍受刺鼻的氣味，即使戴著口罩也受不了。

陳宏宗今天議會單位質詢時表示，關山鎮垃圾掩埋場的火燒事件，幾乎動用了所有關山地區的警義消，若同時間發生重大救災任務，可能影響勤務的執行，他要求建議環保局應針對包商防火教育需要加強，在做垃圾相關清理時，必須做好防火措施，降低火災發生或擴大。