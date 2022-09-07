僅去年一半！創世屏東院中秋義賣慘 中洲建設拋磚引玉

這周就是中秋節，創世屏東院發起「保柚平安渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒，但受到疫情衝擊、物價上漲，衝擊整體環境，今年義賣量不及去年一半，捐款銳減，在地企業中洲建設響應，今年第三年認助205箱文旦禮盒，也一起保「柚」大家平安，拋磚引玉邀請更多人一同響應。

創世屏東院長林艾樺說，疫情3年，工作受到衝擊，連帶影響小型企業捐款，中秋過節送禮預算也減少，加上捐款少，今年買氣慘澹，以往每年平均賣出約6000斤柚子，今年只賣出約2000斤，少了三分之二。

林艾樺說，屏東在地企業中洲建設董事長黃啟倫獲悉後，大方認購1000斤文旦禮盒。黃啟倫說，中秋節公司本有送禮需求，採購禮盒也能結合公益，一起做善事，收到禮品後也能從中認識創世服務。

創世屏東院指出，創世屏東院安養52名植物人，到宅服務74名植物人與重度臥床老人，一年需要3800萬安養經費，雖然疫情變化，但植物人服務從不停歇，義賣收入幫助植物人常年服務。