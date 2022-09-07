快訊

這17天小心！今天白露碰「六星逆行」 命理師示警：將帶來災難

蘋果發表會凌晨登場！直上iPhone 14 Pro划算？7新品預測一次看

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

僅去年一半！創世屏東院中秋義賣慘 中洲建設拋磚引玉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
創世屏東院發起「保柚平安渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒，在地企業中洲建設董事長黃啟倫（右）與董娘邱金英（左）響應，今年第三年認助205箱文旦禮盒。記者劉星君／攝影
創世屏東院發起「保柚平安渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒，在地企業中洲建設董事長黃啟倫（右）與董娘邱金英（左）響應，今年第三年認助205箱文旦禮盒。記者劉星君／攝影

這周就是中秋節，創世屏東院發起「保柚平安渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒，但受到疫情衝擊、物價上漲，衝擊整體環境，今年義賣量不及去年一半，捐款銳減，在地企業中洲建設響應，今年第三年認助205箱文旦禮盒，也一起保「柚」大家平安，拋磚引玉邀請更多人一同響應。

創世屏東院長林艾樺說，疫情3年，工作受到衝擊，連帶影響小型企業捐款，中秋過節送禮預算也減少，加上捐款少，今年買氣慘澹，以往每年平均賣出約6000斤柚子，今年只賣出約2000斤，少了三分之二。

林艾樺說，屏東在地企業中洲建設董事長黃啟倫獲悉後，大方認購1000斤文旦禮盒。黃啟倫說，中秋節公司本有送禮需求，採購禮盒也能結合公益，一起做善事，收到禮品後也能從中認識創世服務。

創世屏東院指出，創世屏東院安養52名植物人，到宅服務74名植物人與重度臥床老人，一年需要3800萬安養經費，雖然疫情變化，但植物人服務從不停歇，義賣收入幫助植物人常年服務。

中秋節 屏東 植物人

延伸閱讀

麗寶OUTLET中秋賞月 千萬水舞燈光秀、湖畔野餐

母女失散26年 歸仁警中秋前夕助團圓

白露來了！中秋賞月「天氣還可」 鄭明典：又有一團熱帶雲系發展

行政執行署中秋前聯合拍賣 進帳7千多萬元

相關新聞

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹...

中秋連假來臨 高市警明天起取締酒駕大執法

中秋節連續假期來臨 ，高雄市警局今天表示，為加強防制酒後駕車，明天起連續4天，將動員17處分局，同步執行「取締酒駕大執法...

僅去年一半！創世屏東院中秋義賣慘 中洲建設拋磚引玉

這周就是中秋節，創世屏東院發起「保柚平安渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒，但受到疫情衝擊、物價上漲，衝擊整體環境，今年義賣量不...

高市銀髮族再出發 61歲高級實習生：工作筆記抄滿滿

「請支援收銀！」賣場廣播響起，高年級工作者也動起來。高市勞工局透過銀髮人才服務據點，與知名超市賣場合作，舉辦高齡人力「運...

高鐵南延 議員爭取進高雄車站

高鐵南延屏東案曾有4案討論，2019年交通部拍板通過左營案，宣告高鐵不進入高雄車站。市議員黃紹庭出示公文質疑市長陳其邁將...

屏縣智慧運輸中心 啟用

屏東縣智慧運輸中心昨天成立，該計畫分四期三階段，肩負縣內運輸大數據分析、運輸政策判斷，也將「屏東好交通」改版升級為「屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。