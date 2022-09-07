高市銀髮族再出發 61歲高級實習生：工作筆記抄滿滿

「請支援收銀！」賣場廣播響起，高年級工作者也動起來。高市勞工局透過銀髮人才服務據點，與知名超市賣場合作，舉辦高齡人力「運用銀髮再出發講座」，順利媒合10名55歲以上的高年級生，成功進入各門市分店服務。

勞工局表示，超市賣場客群主要是當地附近的居民，現場服務對象又以熟齡人士為主，若能進用銀髮人力，對服務的親切感及工作的穩定性勢必更高。企業主只要藉由適度職務再設計，打造合宜的工作環境，並給予高年級生學習機會，相信銀髮族也能順利上手超市工作，快樂支援收銀。

61歲的阿娟姐，原本從事會計工作，幾年前為了照顧生病的父親而離開工作崗位，今年初父親離世，兒女已各自成家立業，生活頓時失去了重心，於是重起再就業的念頭。她找上高雄市銀髮人才服務據點，經就業服務員推薦，參加高齡人力的運用銀髮再出發講座，開始對超市工作有所認識，據點就服員遂鼓勵她可以拋開自我限制，勇敢投遞履歷參加面試，不久便成功接獲錄取通知，目前已穩定就業近3個月。

阿娟姐說，因門市工作步調很快，必須做好自我調適，幸好店長及工作同仁都很樂意指導，為了趕快上手適應，要跟每一位新手一樣戰戰兢兢，手抄滿滿工作筆記，讓生活更加充實緊湊。雖然開始會比較辛苦，但也順利從工作中重新找回自我價值。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶表示，重返職場年齡不設限。超市賣場透過與高雄銀髮人才服務據點合作找人才，開出儲備幹部、基層人員及時薪人員等工作職缺。近兩個月以來，據點已成功協助媒合超過10名55歲以上銀髮人才投入，顯示企業對中高齡與高齡就業者工作能力的肯定。在缺工的浪潮下，鼓勵各企業雇主，可以善用銀髮族成為企業即戰力的藍海策略，有效緩解人力缺口。