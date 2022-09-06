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金沙鎮公所便民服務中心啟用 以後洽公1樓就可以

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮公所「便民服務中心」今日正式啟用，與會貴賓一起主持揭牌。圖／金沙鎮公所提供
金沙鎮公所「便民服務中心」今日正式啟用，與會貴賓一起主持揭牌。圖／金沙鎮公所提供

金沙鎮綜合行政大樓於民國88年完工啟用迄今，一樓作為沙美車站、旅遊服務中心、戶政事務所，二樓以上才是公所行政辦公及代表會所在，為了方便民眾洽公，金沙鎮公所特別在一樓成立「便民服務中心」，並在今日正式揭牌啟用，讓首日來辦業務的民眾直說，方便多了，以後不用在爬上樓洽公。

為有效利用沙美車站一樓空間，在金門縣政府觀光處經費挹注下，金沙鎮公所重新對1樓空間進行整體規劃，成立「便民服務中心」，今天的揭牌啟用典禮，由鎮長吳有主持，並邀請金門縣長楊鎮浯、民政處處長蔡西湖、金門縣公共車船管理處長吳志偉等人共同揭牌。

金沙鎮公所因行政辦公業務日趨複雜，人員及設備增加快速，原辦公空間已不敷使用，為有效利用沙美車站一樓空間，縣府在108年補助9萬8000元辦理先期規劃作業，並由「日月辰工程顧問有限公司」完成規劃後，109年度再補助800萬元，分別由「宏矩建築師事務所」及「臻品營造有限公司」辦理規劃設計及工程施作。

吳有家表示，沙美車站於民國88年完工啟用迄今，經過歷史歲月，早期是公車處人聲鼎沸，但隨著時代變遷及部隊遷移，公車站人潮沒落，感謝縣府重視金沙鄉親的意見，撥款補助讓公所完善一樓空間建置。經過一年多的努力，辦理改裝、變更使照等程序，讓一樓行政辦公及候車空間都符合法規規定，未來不管是鄉親休閒、洽公或候車，都具有極高的方便性。

金沙鎮公所「便民服務中心」今日正式揭牌啟用，鎮長吳有家（左）為金門縣長楊鎮浯親自導覽。圖／金沙鎮公所提供
金沙鎮公所「便民服務中心」今日正式揭牌啟用，鎮長吳有家（左）為金門縣長楊鎮浯親自導覽。圖／金沙鎮公所提供
金沙鎮長吳有家感謝縣府重視金沙鄉親的意見，撥款補助讓公所完善一樓空間建置。圖／金沙鎮公所提供
金沙鎮長吳有家感謝縣府重視金沙鄉親的意見，撥款補助讓公所完善一樓空間建置。圖／金沙鎮公所提供

金門

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