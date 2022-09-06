快訊

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

離島不離心 金馬澎3縣聯合運動會引聖火

中央社／ 澎湖縣6日電
第9屆離島3縣聯合運動會6日在澎湖天后宮由澎湖縣長賴峰偉（前中）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前右）等人引燃聖火，隨後交由聖火隊傳遞至縣府前聖火台。（澎湖縣政府提供）
第9屆離島3縣聯合運動會6日在澎湖天后宮由澎湖縣長賴峰偉（前中）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前右）等人引燃聖火，隨後交由聖火隊傳遞至縣府前聖火台。（澎湖縣政府提供）

第9屆金馬澎離島3縣聯合運動會將於22日展開4天競技，聖火今天傍晚在澎湖天后宮引燃為活動揭開序幕。運動會主題「三縣同心 離島齊躍動」，期盼「離島不離心，離島鄉親一條心」。

離島運動會由金門、連江、澎湖3縣，每2年輪流辦理1次，今年第9屆輪澎湖縣主辦。6日傍晚縣府率先在澎湖天后宮舉行引燃母火儀式，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、議員蘇陳綉色、教育處長蘇啟昌及工作人員循古禮向天上聖母虔心祝禱活動順遂，並引燃母火。

聖火隊傳遞至縣府前聖火台，明天進行馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉傳遞，8日轉往望安鄉、七美鄉；12至15日聖火隊將搭機前往連江、金門進行聖火傳遞。

賴峰偉表示，澎湖、金門與連江3縣都是離島縣，每2年輪流舉辦運動會，展現「離島不離心、離島鄉親一條心」，期盼藉由賽事相互激勵加油打氣，促進彼此深厚友誼，凝聚3縣同舟共濟精神。

澎湖縣政府教育處表示，這屆運動會主題「三縣同心 離島齊躍動」，22日至25日在澎湖縣內各場館舉行，有路跑、籃球、桌球、羽球，沙灘木球，慢壘、網球、磯釣等項目；金門縣、連江縣約600名隊職員選手參加。

澎湖縣 聖火 金門

延伸閱讀

澎湖醫療後送專機 藍綠叫陣

澎湖醫療後送 比照衛福部離島救護航空器駐地標準

澎湖舉行九三軍人節秋祭典禮 賴峰偉主祭並慰問家屬

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

相關新聞

追問高雄黑箱疫苗診所沒答案 邱于軒激動淚灑議會

去年疫情緊張期間各地爆發特權疫苗爭議，國民黨高市議員邱于軒也踢爆高雄市有多間醫事機構造冊不實。邱于軒今天質詢責怪衛生局不...

金門「低碳島」邁入第十年 盼永續發展深植每個角落

「建置金門低碳島計畫」推動10年，環保署、金門縣府昨天在金門舉辦成果論壇，環保署長張子敬表示，10年前大家對「低碳島」還...

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹...

機車考照旺季搶預約屏東監理站要等30天 鍾佳濱促改善

暑假是機車考照旺季，屏東縣有民眾抱怨在屏東監理站報考機車駕照預約登記秒殺，甚至還要等30天，且練習名額受限，一天僅開放1...

大里比照小里設C級長照站不合理 高市議員建議放寬標準

中央推動長照2.0，以一里一據點為原則，廣設C級長照巷弄站。有議員建議，以里為單位設置不合哩，標準應重訂，高雄市衛生局表...

高市府、中央通力投入6070萬 旗楠公路不淹了

受極端氣候影響，近年全台各地飽受積淹水之苦，上月初高雄市燕巢區發生時雨量113.5mm強降雨，過去旗楠公路燕巢區樹德科大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。