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機車考照旺季搶預約屏東監理站要等30天 鍾佳濱促改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東監理站機車路考區，民眾排隊等待考照。記者劉星君／攝影
屏東監理站機車路考區，民眾排隊等待考照。記者劉星君／攝影

暑假是機車考照旺季，屏東縣有民眾抱怨在屏東監理站報考機車駕照預約登記秒殺，甚至還要等30天，且練習名額受限，一天僅開放10個名額。立委鍾佳濱接獲陳情後，今到屏東監理站現勘，高雄監理所長李瑞銘允諾改善並提高報考與練習場名額，鍾佳濱說，將促請交通部政策鼓勵駕訓班提供民眾免費練習場，解決練習場不足問題。

陳情代表董先生說，他收到多名青年學生反應，8月1日向屏東監理站登記報考機車駕照，竟排到8月30日，反觀其他同學在苗栗、新北、台東，只要登記3到5天就能考，只能錯過暑假應考時機。

董先生無奈說，考照前的練習更波折，現場辦理練習登記，竟又要求上網報名，上傳陪同監護人駕照，且網站公告20個練習名額，現場卻只剩10個名額，11點受理報名，11點01分8秒就額滿，幾乎秒殺。為何不能現場直接發號碼牌？讓下午報考者都有機會練習。

立委鍾佳濱接獲陳情後，今下午安排陳情代表與高雄區監理所所長李瑞銘、屏東監理站長羅振瑞協商解決之道。屏東監理站表示，暑假報考人數較多無法消化，滾動式調整，增加報考名額，9月中旬過後可緩解；練習問題因考慮考生從家裡到監理站這段路程的無照駕駛問題，才要求上傳陪同者駕照。

鍾佳濱說，暑假是考照旺季年年如此，政府本有義務提供便民，他已要求公路總局報告各監理站報考情形及提出檢討改善。

所長李瑞銘說，檢討改善，之前報考人數由每天40名調高至60名，7日起增加到每天100名；練習人數不設限，從7日起每天上午8時至下午5時上班時間，除考照時間外，開放場地讓民眾自由練習，但安全問題需自行負責。

機車考照駕訓補助措施，今年交通部調高駕訓補助人數與費用，補助費由1000元提高至1300元，人數由1萬人增加至2萬人，明年將增至4萬人，屏東地區參加機車駕訓費用約3、4000元。

屏東監理站目前並無専用機車練習場，利用考照場休息時間預約開放民眾練習。鍾佳濱說，他一再爭取調高機車駕訓的補助人數及補助費用，也要尊重有些民眾因經濟考量未上駕訓班而有練習場地的需求，會促請交通部政策性鼓勵駕訓班提供民眾免費練習場。

屏東監理站目前無専用機車練習場，利用考照場休息時間預約開放民眾練習，立委鍾佳濱接獲民眾陳情，考照練習網路預約寫20人，現場公告又限制10人，突顯練習場不足。記者劉星君／攝影
屏東監理站目前無専用機車練習場，利用考照場休息時間預約開放民眾練習，立委鍾佳濱接獲民眾陳情，考照練習網路預約寫20人，現場公告又限制10人，突顯練習場不足。記者劉星君／攝影
屏東監理站並無専用機車練習場，利用考照場休息時間預約開放民眾練習，民眾今下午考照情況。記者劉星君／攝影
屏東監理站並無専用機車練習場，利用考照場休息時間預約開放民眾練習，民眾今下午考照情況。記者劉星君／攝影

屏東縣 監理站 鍾佳濱 駕照

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