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追問高雄黑箱疫苗診所沒答案 邱于軒激動淚灑議會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員邱于軒追問高雄涉及黑箱疫苗的調查細節，衛生局長黃志中因「包庇」兩字動怒。記者徐白櫻／翻攝
高市議員邱于軒追問高雄涉及黑箱疫苗的調查細節，衛生局長黃志中因「包庇」兩字動怒。記者徐白櫻／翻攝

去年疫情緊張期間各地爆發特權疫苗爭議，國民黨高市議員邱于軒也踢爆高雄市有多間醫事機構造冊不實。邱于軒今天質詢責怪衛生局不給資料，合理懷疑有「包庇」情事，不過這句話也惹怒衛生局長黃志中，雙方互嗆不相讓，會後邱于軒找黃追問細節，激動落淚喊委屈。

北市好心肝診所爆發特權疫苗，北市府開罰及移送相關人員。高雄市議員邱于軒今日在議會質詢時提問，外縣市的特權疫苗調查結果已經出來，高市衛生局為何不願意告知事實真相。

邱于軒說，台北已經有診所被起訴，高雄到底有哪些診所、多少人涉入。衛生局長黃志中表示，高雄目前有4件。邱追問，哪些診所、醫事機構或藥局可否講清楚。黃回應，刑事不公開，要讓檢察官去處理，可能起訴或沒起訴，沒辦法回答。聽到這個答覆後，邱于軒氣憤回說，「疫苗黑箱，疫苗採購黑箱，特權疫苗黑箱，我合理懷疑你在包庇不法」。

包庇兩字讓黃志中動怒，並回說，包庇這字眼是很嚴重的事情，也是錯誤的說法，資料在檢察官那邊，沒辦法回答，不能告訴偵查進度，這是天經地義的事情，「這不叫包庇，這叫尊重體制」。

直至質詢結束，黃志中沒有正面回應，邱于軒不放棄，利用議會休息時間再找黃溝通，因情緒激動愈講愈大聲，引發關注。邱于軒啜泣說，衛生局無法體會她在揭發「黑箱疫苗」後飽受側翼圍剿的委屈與無奈，她不是要刻意為難衛生局，只是要追求真相，也認為市民有知的權益。

高市議員邱于軒質詢追問黑箱疫苗診所的調查細節，沒有得到滿意答案，結束後又去找衛生局長黃志中（面對邱于軒者）詢問，邊哭邊講話，情緒十分激動。記者徐白櫻／攝影
高市議員邱于軒質詢追問黑箱疫苗診所的調查細節，沒有得到滿意答案，結束後又去找衛生局長黃志中（面對邱于軒者）詢問，邊哭邊講話，情緒十分激動。記者徐白櫻／攝影

邱于軒 疫苗 高雄市

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