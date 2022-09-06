追問高雄黑箱疫苗診所沒答案 邱于軒激動淚灑議會

去年疫情緊張期間各地爆發特權疫苗爭議，國民黨高市議員邱于軒也踢爆高雄市有多間醫事機構造冊不實。邱于軒今天質詢責怪衛生局不給資料，合理懷疑有「包庇」情事，不過這句話也惹怒衛生局長黃志中，雙方互嗆不相讓，會後邱于軒找黃追問細節，激動落淚喊委屈。

北市好心肝診所爆發特權疫苗，北市府開罰及移送相關人員。高雄市議員邱于軒今日在議會質詢時提問，外縣市的特權疫苗調查結果已經出來，高市衛生局為何不願意告知事實真相。

邱于軒說，台北已經有診所被起訴，高雄到底有哪些診所、多少人涉入。衛生局長黃志中表示，高雄目前有4件。邱追問，哪些診所、醫事機構或藥局可否講清楚。黃回應，刑事不公開，要讓檢察官去處理，可能起訴或沒起訴，沒辦法回答。聽到這個答覆後，邱于軒氣憤回說，「疫苗黑箱，疫苗採購黑箱，特權疫苗黑箱，我合理懷疑你在包庇不法」。

包庇兩字讓黃志中動怒，並回說，包庇這字眼是很嚴重的事情，也是錯誤的說法，資料在檢察官那邊，沒辦法回答，不能告訴偵查進度，這是天經地義的事情，「這不叫包庇，這叫尊重體制」。