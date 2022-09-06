金門「低碳島」邁入第十年 盼永續發展深植每個角落

「建置金門低碳島計畫」推動10年，環保署、金門縣府昨天在金門舉辦成果論壇，環保署長張子敬表示，10年前大家對「低碳島」還很陌生，但經過中央、地方合作協調，終於展現成果；金門縣長楊鎮浯說，希望永續發展的概念能深植到金門的每個角落。

環保署101年起推動低碳永續家園，並協助金門縣政府提出「建置金門低碳島」第一期及第二期計畫，分別於102年及108年經行政院核定，第二期計畫執行至今111年底，配合今年國家公布2050淨零排放路徑，邀集相關部會及專家學者舉辦論壇，張子敬及楊鎮浯出席。

張子敬表示，10年前大家對於「低碳島」還很陌生，推動過程中確實曾面臨挫折，環保署與金門縣政府及相關部會組成「金門低碳島推動小組」，整合中央與地方資源，經過各方的溝通協調、大家的觀念逐漸改變，相關工作才逐步推動並展現成果。

張子敬表示，今年3月公布我國2050淨零排放路徑及12項關鍵戰略，期許第三期計畫能契合此方向，中央各部會更容易支持推動，再透過金門低碳島推動小組平台溝通，中央地方攜手合作，從低碳邁向淨零，落實環境永續。

楊鎮浯說，金門透過「低碳」與來自全國、全世界連結，10年以來，金門縣政府由第一期的摸索、嘗試、調整，到第二期的主動出擊與積極落實相關工作，逐步建構起金門面臨氣候變遷下應該要有的減緩與調適能力，讓永續發展的概念深植到金門的每個角落。

環保署表示，金門縣溫室氣體主要排放來自住商部門，占36%；其次為製造及運輸部門，分別占29%及24%。金門低碳島二期計畫主要成果，包括將金門的再生能源發電裝置容量占比提高至11.5%，完成2座儲能系統，台電公司塔山電廠設置高效能發電機組與以餘熱再利用發電，全島完成智慧電表裝設並打造智慧電網示範場域。

另外，金門機關學校燈具及全島路燈全面更換為LED節能照明，海廢保麗龍及漁網資源化，以及金酒公司持續進行製程改善、設備汰換、蒐集廢水處理設施逸散的甲烷進行發電等，提升金門地區民眾、相關機關及產業的節能減碳意識及具體行為，並建構金門在地的減碳量能。