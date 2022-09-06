大里比照小里設C級長照站不合理 高市議員建議放寬標準

中央推動長照2.0，以一里一據點為原則，廣設C級長照巷弄站。有議員建議，以里為單位設置不合哩，標準應重訂，高雄市衛生局表示，將持續增設，但也坦言地點難覓。

高市議員李柏毅指出，左營區大小里人口落差大，65歲以上老年人口最多的新上里4362人，最少的永清里71人，兩者相差61倍之多，以里為單位不合理，要放寬標準。高市衛生局長回應，中央放寬每1千名長輩可增設一處，目前全市891里，已在428里設置486站，會持續爭取增設，不過市區據點難覓也是一大難處。

高雄市38行政區共計891里，依據衛生福利部規畫，C級長照巷弄站佈建為一里一C、一國中學區一日照中心。高市衛生局指出，目前共有486處巷弄站、96間日照中心及240家住宿型機構。

高雄整體人口下降，近年左營、楠梓人口一直都是逆勢成長。議員李柏毅今日在議會部門質詢指出，許多長照站營造特色，讓人感動，左營人口分布落差大，福山里4.4萬人是全國最大里，但人口最少的聖西里僅331人，皆有需求。另以65歲以上人數來看，新上里4362人、福山里4000人、蔡公里3763人、新下里2302人、新光里1967人、海勝里1471人。

李柏毅說，左營、楠梓動輒有老年人口超過1千人的大里，光新上里長輩可能是小里的40倍以上，政府希望長輩不要單獨在家，前往巷弄站吸收健康資訊或與年紀相近的長輩相處，但巷弄站以里當單位不合理，應該要依據人口及需求當依據，在大樓林立、人口集中處多設巷弄站。

衛生局長黃志中表示，政府資源有限，推動之初是以一里一長照站為原則，但後來有放寬至需求人數每達1千人可增設一處巷弄站，所以高雄428里設置486站，會持續向中央爭取經費增設據點，另合適地點難找也是一大難題，C級長照站由政府委託經營，用地取得不易增加拓點難度。李柏毅說，即使每千人增加一處仍是不夠，衛生局要跟中央多爭取經費、持續檢討，每處社宅一樓也要設日照中心。