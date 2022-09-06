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高市府、中央通力投入6070萬 旗楠公路不淹了

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
為改善旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況，中央、地方通力投入6070萬元治水。記者林巧璉／翻攝
為改善旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況，中央、地方通力投入6070萬元治水。記者林巧璉／翻攝

受極端氣候影響，近年全台各地飽受積淹水之苦，上月初高雄市燕巢區發生時雨量113.5mm強降雨，過去旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況未現，當地里長也致電高市長陳其邁道謝。水利局說，中央、地方通力合作，共投入6070萬元改善排水分流、路面墊高等，解決地方長期淹水之苦。

旗楠公路位於燕巢區樹德科大前及國道10號燕巢交流道往義大路口，每逢豪大雨時常因地勢低窪造成路面有積淹水情形，嚴重時車輛無法通行。旗楠公路是高雄科技大學、高雄師範大學及樹德科技大學等三校師生必經之路，更是國10燕巢交流道重要出入口。

水利局表示，為改善旗楠公路排洪能力，請立委邱議瑩向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲補助經費3770萬元辦理旗楠公路排水改善工程，市府自籌300萬辦理旗楠公路排水分流箱涵改善工程。另與交通部公路總局協調分工編列2000萬元辦理路面墊高，總經費達6070萬元，中央與地方通力合作改善淹水問題。

水利局表示，工程內容有改建道路兩側排水箱涵562公尺，增設過路分流涵管15公尺及分流箱涵2處共約80公尺，排洪量由原排水量8立方公尺/秒，提升至16立方公尺/秒，已大幅提升2倍排水防洪能力，為市民提供多一層保障。

今年8月10日燕巢遇強降雨，燕巢區橫山里里長陳隆盛特地致電感謝陳其邁，市府辦理改善旗楠公路燕巢區樹德科大前淹水已即時發揮功能，未如往年發生嚴重積淹水情形，有效解決旗楠公路數十年的淹水問題。陳隆盛接受訪問時說，自己確實有打給市長，淹水之苦終於獲改善，居民很有感。

為改善旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況，中央、地方通力投入6070萬元治水。記者林巧璉／翻攝
為改善旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況，中央、地方通力投入6070萬元治水。記者林巧璉／翻攝

淹水 水利局 陳其邁

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