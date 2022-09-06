聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市府、中央通力投入6070萬 旗楠公路不淹了
受極端氣候影響，近年全台各地飽受積淹水之苦，上月初高雄市燕巢區發生時雨量113.5mm強降雨，過去旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況未現，當地里長也致電高市長陳其邁道謝。水利局說，中央、地方通力合作，共投入6070萬元改善排水分流、路面墊高等，解決地方長期淹水之苦。
旗楠公路位於燕巢區樹德科大前及國道10號燕巢交流道往義大路口，每逢豪大雨時常因地勢低窪造成路面有積淹水情形，嚴重時車輛無法通行。旗楠公路是高雄科技大學、高雄師範大學及樹德科技大學等三校師生必經之路，更是國10燕巢交流道重要出入口。
水利局表示，為改善旗楠公路排洪能力，請立委邱議瑩向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲補助經費3770萬元辦理旗楠公路排水改善工程，市府自籌300萬辦理旗楠公路排水分流箱涵改善工程。另與交通部公路總局協調分工編列2000萬元辦理路面墊高，總經費達6070萬元，中央與地方通力合作改善淹水問題。
水利局表示，工程內容有改建道路兩側排水箱涵562公尺，增設過路分流涵管15公尺及分流箱涵2處共約80公尺，排洪量由原排水量8立方公尺/秒，提升至16立方公尺/秒，已大幅提升2倍排水防洪能力，為市民提供多一層保障。
今年8月10日燕巢遇強降雨，燕巢區橫山里里長陳隆盛特地致電感謝陳其邁，市府辦理改善旗楠公路燕巢區樹德科大前淹水已即時發揮功能，未如往年發生嚴重積淹水情形，有效解決旗楠公路數十年的淹水問題。陳隆盛接受訪問時說，自己確實有打給市長，淹水之苦終於獲改善，居民很有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言