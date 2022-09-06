高市府、中央通力投入6070萬 旗楠公路不淹了

受極端氣候影響，近年全台各地飽受積淹水之苦，上月初高雄市燕巢區發生時雨量113.5mm強降雨，過去旗楠公路燕巢區樹德科大前逢大雨必淹的狀況未現，當地里長也致電高市長陳其邁道謝。水利局說，中央、地方通力合作，共投入6070萬元改善排水分流、路面墊高等，解決地方長期淹水之苦。

旗楠公路位於燕巢區樹德科大前及國道10號燕巢交流道往義大路口，每逢豪大雨時常因地勢低窪造成路面有積淹水情形，嚴重時車輛無法通行。旗楠公路是高雄科技大學、高雄師範大學及樹德科技大學等三校師生必經之路，更是國10燕巢交流道重要出入口。

水利局表示，為改善旗楠公路排洪能力，請立委邱議瑩向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲補助經費3770萬元辦理旗楠公路排水改善工程，市府自籌300萬辦理旗楠公路排水分流箱涵改善工程。另與交通部公路總局協調分工編列2000萬元辦理路面墊高，總經費達6070萬元，中央與地方通力合作改善淹水問題。

水利局表示，工程內容有改建道路兩側排水箱涵562公尺，增設過路分流涵管15公尺及分流箱涵2處共約80公尺，排洪量由原排水量8立方公尺/秒，提升至16立方公尺/秒，已大幅提升2倍排水防洪能力，為市民提供多一層保障。