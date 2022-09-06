影／金門大橋完工在即 楊鎮浯透露最快10月下旬通車

備受關注的金門大橋即將於下月完工，金門縣長楊鎮浯今日率副縣長李增財、工務處長許鴻志等人前往交通部高公局二工處金門大橋工區視察，並慰問相關工作人員的辛勞，楊鎮浯也透露，目前通車時間點，預計落在10月下旬，希望能夠趕在10月22日開幕的「芋頭節」前通車。

縣府表示，金門大橋為國內第一座極具高風險性及高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，已克服地質、天候、海象及偏遠離島區位等不利條件，在施工團隊努力之下即將完工通車，截至今年8月下旬實際工程進度為97.62%。

縣府工務處指出，金門大橋已於7月22日完成全橋合龍，目前完成大金端引橋段及烈嶼端路堤路面瀝青混凝土、9月7日至22日將鋪築烈嶼端人行車及混合車道，同時進行主邊橋兩側護欄、照明工程、植栽景觀及交通工程等施工，並賡續推展完工、勘驗、驗收、擇期開放通車等作業。

楊鎮浯表示，今天再度來看大橋，除了是中秋節的前夕特地來慰勉跟感謝大家外，還有一個非常重要的目的就是來關心大橋的進度，他強調，越到最後的關頭越不能鬆懈，雖然現場的同仁都非常努力，但還是會時時關注現地的狀況，目前不管是在AC、在伸縮縫、在橋中的分隔、橋側的護欄，還有三大管線的部分，也都在進度計畫內，縣府非常有信心，能夠在預定的時間通車。