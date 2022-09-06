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陳其邁走訪大林蒲 獲沿海6里長力挺連任

中央社／ 高雄6日電

高雄市長陳其邁今天上午在大林蒲沿海6里里長陪同下，前往大林蒲鳳林宮參香，里長們肯定陳其邁重視大林蒲遷村，表態力挺陳其邁連任，也盼陳其邁連任後為居民爭取更好遷村權益。

年底高雄市長選舉，爭取連任的陳其邁持續勤訪基層，今天上午前往小港區大林蒲鳳林宮，由大林蒲沿海地區的6里里長包括張宇讚、黃文裕、李月雲、許再生、洪富賢、陳信雄及廟方主委陪同參香。

與會里長肯定陳其邁多次到大林蒲傾聽民意，用誠意化解民眾疑慮、解決遷村問題，居民感受得到陳其邁重視大林蒲遷村，因此全力支持連任，希望陳其邁連任後能替居民爭取更好遷村權益。

小港區里長聯誼會主席張宇讚說，針對大林蒲遷村，市府已召開3次地方說明會，每場陳其邁都親自主持，市府團隊有傾聽市民意見，陳其邁也承諾未來將持續就遷村計畫蒐整各方意見、再精進方案與中央磋商，協助地方爭取到最優惠條件。

鳳興里長洪富賢也肯定陳其邁對大林蒲的重視，並指遷村是地方大事，希望陳其邁繼續傾聽地方意見。大林蒲里長們表示，遷村議題對沿海6里來說是首要關心的事，希望陳其邁繼續為遷村計畫努力，為大林蒲鄉親爭取最大福祉。

陳其邁 高雄市長

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