影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹季系列活動，今年特邀在地藝術家王明堂舉辦「道法自然、鷹揚墾丁」地景裝置藝術展，空中鳥瞰是八卦圖騰，今起至10月31日在墾丁大灣草坪展出，讓民眾南下賞鷹，也能感受融入藝術美感的半島生態景緻。

墾管處長林文和說，民眾觀賞「鷹柱」、「鷹河」等北方猛禽過境奇景外，為讓遊客有別以往的方式體驗鷹季活動，特別與恆春半島藝術工作者王明堂團隊合作，以鷹揚的諧音陰陽為發想，並引用老子道德經：「人法地、地法天、天法道、 道法自然」的奧義，在墾丁大灣遊憩區草坪以稻草擺設八卦圖騰，做為今年墾丁鷹季地景裝置藝術的主題。

他說，王明堂團隊藉由代表恆春半島特有人文、生態與環境教育為主題創作的戶外裝置藝術作品，以遵循自然、風調雨順概念，提供不同以往的賞鷹經驗，讓來訪民眾除了拍照打卡，也能親近了解自然，從中認識並學習保護自然、環境永續的重要性，也療癒防疫桎梏的心靈。