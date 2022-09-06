聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美
時序入秋，即將進入猛禽過境恆春半島的高峰期，包括赤腹鷹和灰面鵟鷹將先後來報到，每年都吸引民眾南下追鷹；墾管處年度重磅的鷹季系列活動，今年特邀在地藝術家王明堂舉辦「道法自然、鷹揚墾丁」地景裝置藝術展，空中鳥瞰是八卦圖騰，今起至10月31日在墾丁大灣草坪展出，讓民眾南下賞鷹，也能感受融入藝術美感的半島生態景緻。
墾管處長林文和說，民眾觀賞「鷹柱」、「鷹河」等北方猛禽過境奇景外，為讓遊客有別以往的方式體驗鷹季活動，特別與恆春半島藝術工作者王明堂團隊合作，以鷹揚的諧音陰陽為發想，並引用老子道德經：「人法地、地法天、天法道、 道法自然」的奧義，在墾丁大灣遊憩區草坪以稻草擺設八卦圖騰，做為今年墾丁鷹季地景裝置藝術的主題。
他說，王明堂團隊藉由代表恆春半島特有人文、生態與環境教育為主題創作的戶外裝置藝術作品，以遵循自然、風調雨順概念，提供不同以往的賞鷹經驗，讓來訪民眾除了拍照打卡，也能親近了解自然，從中認識並學習保護自然、環境永續的重要性，也療癒防疫桎梏的心靈。
王明堂團隊創作的「鷹揚」，現場可從不同角度欣賞各種鷹姿，感受鷹揚天際，另以梅花鹿、陸蟹、黃裳蝴蝶等恆春半島的特有生物，用竹編、瓊麻創作不同的Q版造型，象徵定居於半島的生物也在歡迎遠方飛來的朋友，透過藝術家之眼，將在地動植物特色、環境教育元素，融合成動人的地景裝置藝術作品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言