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高雄電影節「孩子幻想國」 由兒童評審團選出最佳短片

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
澳門短片《最佳禮物》探討父母離婚之後，女孩該如何適應爸媽各自的「新家庭」，充滿愛與省思。圖／高雄電影館提供
澳門短片《最佳禮物》探討父母離婚之後，女孩該如何適應爸媽各自的「新家庭」，充滿愛與省思。圖／高雄電影館提供

2022高雄電影節公布「國際短片競賽兒童評審團」入圍片單，「孩子幻想國」是高雄年度規模最大的兒童電影單元，其中國際短片競賽兒童評審團入圍影片，初審團從超過2千件競賽短片，選出10部入圍作品。兒童評審團將由27名來自壽天國小、八卦國小、忠孝國小等學童組成，將於影展期間評選出「最佳兒童短片」。

「兒童評審團」10部入圍作品來自11個國家，創作形式豐富，有5部動畫與5部劇情短片。動畫入圍作品來勢洶洶，台灣導演董恆瑞的《交戰》，在短短的6分鐘，以敵對的戰鬥機駕駛為主角，當他們不幸迫降海上，展現出愛與和平的人性故事；《露絲與石頭大夥伴》以幾何圖形與對比色塊，描述人類女孩與巨石弟弟返鄉回家的冒險故事，讓小小孩也能目不轉睛。

高雄電影館表示，《給狐狸女王的情書》運用充滿情感的手繪動畫，譜寫出溫馨的愛之頌歌，讓狐狸女王不再悲傷；《行動代號科學怪人》兄妹三人突發奇想要發明「科學怪人」，活靈活現蹦出奇趣想像與熱情夢想；《愛吃鬼史噗飛》帶來飽和鮮明的色彩，透過愛吃漿果的搞蛋鬼，探討環境永續與自然保護的意涵。

劇情短片的入圍作品，都透過孩子的視角，探討親情、友誼、死亡、人權等議題。澳門短片《最佳禮物》探討父母離婚之後，女孩該如何適應爸媽各自的「新家庭」，充滿愛與省思；加拿大短片《她不笨，她是我妹妹》描寫青春期的姊姊，在同儕的壓力與歧視下，捍衛智能遲滯的妹妹；法國短片《發明家爺爺路西安》則充滿趣味，透過老爺爺與小學生分享的發明故事，看見創意與活力並不會被年紀限制；智利短片《荒地中的足球夢》看見男孩的足球隊友紛紛離鄉，帶來失落與孤獨的成長故事；義大利短片《睡夢中的橘香》透過少女的春日漫遊，讓她理解父親、死亡與成長必經的疼痛。

2022高雄電影節於10月14日至30日，在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沈浸式劇院登場。影展早鳥優惠票9月25日全面販售，購票可上年代售票系統「高雄電影節專區」。高雄電影節官網www.kff.tw，「高雄電影節線上平台」www.onlinekff.tw，於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。

動畫《露絲與石頭大夥伴》以幾何圖形與對比色塊，描述人類女孩與巨石弟弟返鄉回家的冒險故事。圖／高雄電影館提供
動畫《露絲與石頭大夥伴》以幾何圖形與對比色塊，描述人類女孩與巨石弟弟返鄉回家的冒險故事。圖／高雄電影館提供

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